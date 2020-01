Presidente de Turquía amenaza con recurrir a ‘la fuerza militar’ en Siria

LEA TAMBIÉN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunció el viernes 31 de enero del 2020 la “crueldad” del régimen sirio con su pueblo y amenazó con volver a recurrir a “la fuerza militar” en Siria, donde las fuerzas leales a Bashar al Asad siguen avanzando en el último feudo rebelde de Idlib.

“No toleraremos la crueldad del régimen con su propio pueblo y sus ataques, que provocan derramamientos de sangre y amenazan a nuestro país con una nueva ola de migrantes”, declaró Erdogan en un discurso frente a responsables de su partido, en Ankara.



“Nosotros, Turquía, queremos sinceramente la estabilidad de Siria y la seguridad para su pueblo y no dudaremos en hacer lo que haga falta, incluso recurrir a la fuerza militar”, añadió.



Las fuerzas gubernamentales sirias reconquistaron el miércoles la ciudad estratégica de Maret al Numan, segunda ciudad más grande de la provincia de Idlib (noroeste) , y avanzaban para tomar el control total de la región, dominada por los yihadistas del Hayat Tahrir al Sham (HTS) , exrama siria de Al Qaida. Su próximo objetivo es la localidad de Saraqeb, que reviste una importancia estratégica al estar situada en el cruce de dos importantes carreteras.



El martes, Turquía había advertido que respondería a cualquier ataque contra sus puestos de observación en la provincia de Idlib.



El ejército turco está desplegado en doce puestos de observación en esa región, en virtud de un acuerdo cerrado en septiembre de 2018 entre Moscú -que apoya al régimen de Bashar al Asad- y Ankara, que respalda a los rebeldes.



Según la agencia de prensa estatal Anadolu, el ejército turco desplegó refuerzos el miércoles en Reyhanli, una ciudad turca fronteriza con Siria y no muy distante de Idlib.



El miércoles, Erdogan acusó a Moscú de no respetar los acuerdos concluidos con Ankara relacionados con el noroeste de Siria, donde la fuerza aérea siria y la rusa llevaron a cabo varios bombardeos.



Recientemente, Erdogan avisó que su país -que alberga en la actualidad a 5 millones de desplazados, incluyendo 3,7 millones de sirios- no podría gestionar en solitario el flujo de migrantes sirios que podría provocar la ofensiva del régimen en Idlib.