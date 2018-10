Equipos de Toachi, en cajas y bajo plásticos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, que lleva más de 10 años en ejecución desde que se colocó la primera piedra, requiere de USD 110 millones más para concluir las obras y empezar a operar, según informó ayer el ministro de Energía, Carlos Pérez.

La instalación de los equipos electromecánicos es la principal tarea pendiente.



Estos trabajos quedaron suspendidos tras la terminación unilateral del contrato con la firma rusa Inter Rao, en marzo del 2017. Desde entonces, pese a disponer de ciertos equipos electromecánicos como válvulas, distribuidores, turbinas y otros -que se emplean para la generación de energía con el movimiento del agua-, estos no han sido instalados.



Estas piezas, que debían ser colocadas y puestas en operación por Inter Rao, permanecen cubiertas con plásticos negros o dentro de enormes cajas de madera. Con el paso de los meses se ha formado una capa de polvo sobre los equipos.



Durante un recorrido que realizó este Diario por este proyecto, el 5 de octubre pasado, se identificaron estos equipos en las casas de máquinas de Alluriquín y Sarapullo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.



En algunos casos, la instalación de estas piezas quedó inconclusa. En esas áreas, cintas amarillas con la leyenda “peligro” advierten sobre el riesgo que generan los trabajos incompletos.



El avance de la instalación de estos equipos electromecánicos llegó hasta el 65,8%, según la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). La obra civil registra un avance del 97,6%.



Pese a estas condiciones, un estudio realizado por la consultora mexicana Duero Ingeniería determinó que los equipos montados en este proyecto, así como aquellos que se encuentran almacenados, están en buenas condiciones. Estos resultados fueron entregados el mes pasado.



La Celec e Hidrotoapi, que administran este proyecto, se encargan del mantenimiento preventivo básico periódico de estas piezas. En algunos casos es necesario colocar una capa de grasa o colocar pintura anticorrosiva para proteger la maquinaria almacenada.



El propósito de este mantenimiento es tener en buenas condiciones estas piezas, en las que el Estado ha invertido USD 109,1 millones. Esto representa el 27% de los USD 398,8 millones destinados a este proyecto, incluidos los recursos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y que están siendo reclamados por esta entidad desde el 10 de octubre pasado.



Según el Ministro de Energía, este pedido “lamentablemente no se puede solucionar” y dijo que conversará con el Biess. “No podemos entregar (el capital) hasta que se resuelva el reinicio de la obra”.



El funcionario indicó que aún cuando este momento se reanude la obra con la rusa Inter Rao o con cualquier otra compañía, la finalización del proyecto demandará de dos años más de trabajo.



“El problema grave que tenemos es que este contrato fue terminado unilateralmente. Entonces hay que ver cómo se retoma con las empresas, (hay que) renegociar multas y otras cosas para poder avanzar. Hay una inversión hundida y sin producir”, insistió.



Los intentos por negociar el retorno con Inter Rao no han dado buenos resultados hasta ahora. Gonzalo Uquillas, gerente de la Celec, en una entrevista con este Diario, afirmó que tras los acercamientos con la firma rusa “lastimosamente” no ha sido posible llegar a un acuerdo. “Hemos pedido a la Procuraduría que se suscriba el acta de imposibilidad para llegar a un acuerdo”.



Inter Rao, por su parte, vía correo, informó que tras una reunión de una comisión intergubernamental entre Rusia y Ecuador, que se celebró en mayo pasado, se tenía previsto llegar a un acuerdo amistoso, pero esto aún no ha sucedido.



Según la firma rusa, Celec adoptó una postura dura en las negociaciones que se produjeron en septiembre de este año, aunque matizó diciendo que era muy temprano para hablar de resultados, porque las conversaciones siguen.



Una vez que se cumpla con esta etapa el Gobierno tiene planificado buscar estrategias para culminar este proyecto.



Entre las opciones se analiza convocar a un concurso público a consorcios para que finalicen esta obra o seguir con la búsqueda de un nuevo contratista que cumpla esta labor.



Pero para esto todavía no hay plazos definidos. La tercera prórroga que se aprobó para este proyecto vencerá el 11 de enero del 2019. En total, para esta obra se han aprobado 1 448 días adicionales relacionados con el tema de Inter Rao.

Para concluir este proyecto se requiere contratar una empresa que finalice los trabajos de instalación del equipamiento, y que la contratista de obras civiles, la firma CWE, culmine las labores que están vinculadas con esta última etapa.