El equipo de Jorge Yunda está casi listo para su posesión

Gabinetes itinerantes (dos o tres veces por semana), reuniones periódicas con los sectores productivos y sesiones del Concejo Metropolitano de Quito en varios puntos de la ciudad son algunas de las acciones que están tomando forma en la nueva administración municipal de Quito.

Aunque aún hay algunos cargos por definir, la mayor parte del equipo de trabajo del nuevo alcalde de la capital, Jorge Yunda, ya está estructurada.

La seguridad, la movilidad y la fauna urbana están entre las prioridades del médico, músico y locutor de radio, al que hoy (12 de mayo del 2019) la Fenocin nombrará mantaya (gobernante) y que el martes asumirá su cargo.



La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad estará en manos del general en servicio pasivo Euclides Mantilla, quien coincidió con Yunda en el mundo futbolístico, pues ambos fueron dirigentes de equipos nacidos en honor de instituciones de seguridad estatal: Mantilla del Espoli y el alcalde electo, de El Nacional.



Mantilla se retiró de la Policía Nacional con el rango de general inspector. Previamente fundó y luego comandó el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). También estuvo a la cabeza del comando provincial de Policía en Guayas y fue general de Operaciones.



El año pasado, Mantilla fue parte del Consejo de Asesores de Seguridad del presidente Lenín Moreno, que se conformó mientras el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, de EL COMERCIO, permanecían en cautiverio en la frontera. Además fue jefe de seguridad del estadio George Capwell, en Guayaquil. Junto con su familia tiene una empresa de seguridad privada.



La Secretaría de Movilidad estará a cargo de Guillermo Abad, presidente de la veeduría Justicia Vial y miembro del Pacto Nacional de Seguridad Vial. Representa a amigos y familiares de víctimas de accidentes de tránsito, con el fin de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de conducir de forma responsable y de generar políticas públicas de seguridad vial y para la profesionalización de los conductores. Es licenciado en Administración de Empresas, es Mediador y Arbitro del Federal Mediation and Concilation Service de Washington DC y se ha formado en el ámbito de la administración del transporte. También es socio y gerente de la firma Sensationals Models.



Una de las primeras tareas será trabajar en la reestructuración de rutas y frecuencias y en las tarifas de transporte. Yunda dijo que el Concejo saliente “no ha querido asumir la responsabilidad de fijar una tarifa”, puesto que los ediles no dieron quórum en dos sesiones convocadas por Rodas, pero que su Concejo le dirá a la ciudadanía cuánto costará el pasaje del Metro.



Para la empresa Metro de Quito , Jorge Yáñez seguirá en el cargo. Yunda dijo que no le aceptó ni le aceptará la renuncia, pues él debe responder por la obra y terminarla.



En el área de fauna urbana, uno de los colaboradores de Yunda será el veterinario Andrés Fierro, graduado en la Universidad Central y propietario de la clínica Healthy Pets. Entre los principales planes en esta área está la construcción de dos hospitales veterinarios públicos en la ciudad. El Alcalde señaló que esta tarea arrancará apenas se posesione.

Uno de los temas pendientes es el futuro de las administraciones zonales. En una de sus reuniones con su equipo de trabajo, el burgomaestre dijo que se generaría un concurso público para que gente calificada pueda hacerse cargo de esas entidades, con el fin de que sean menos burocráticas y más eficientes.