Equipo de búsqueda rastrea a ciudadano estadounidense extraviado en el volcán Imbabura

Un equipo de rescate, integrado por expertos en alta montaña de la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos de Ibarra, busca a un ciudadano de Estados Unidos que presuntamente se extravió el 21 de febrero del 2020 en el volcán Imbabura, ubicado el norte de Ecuador.

Las tareas de rastreo reiniciaron a las 06:00 de hoy, viernes 26 de febrero del 2021. Un día antes comenzó la búsqueda, luego que la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorciones (Dinased), recibió una alerta indicando que Sacket Travis Joseph no había retornado a la casa de hospedaje, situada en Pimampiro, en donde se encontraba. Ese domingo habría salido solo supuestamente hacia el volcán Imbabura.



El capitán Fernando Valencia, jefe de la Dinased, de Imbabura, informó que el equipo de búsqueda llegó hasta la cima del volcán, el jueves último. Sin embargo, no localizaron al extranjero, ni algún objeto que pueda evidenciar que llegó hasta ese lugar.



Sacket Travis Joseph arribó a Imbabura el 18 de febrero pasado. Había comentado que tenía previsto realizar tareas de voluntariado y conocer sitios turísticos de la región. Pero, desde el día domingo no se conoce el paradero del extranjero.



Según las autoridades de socorro, el desconocimiento del terreno, la falta de planificación en las excursiones, el mal estado físico de los aventureros y falta de señalización están entre las principales causas para que las personas sufran percances en escenarios naturales. A ellos se suma que muchos aventureros deciden ir solos, sin la compañía de guías autorizados, que conocen la montaña.



El 2020, el ECU 911 coordinó a escala nacional 136 operaciones para la búsqueda y rescate de personas extraviadas. El 2019 fueron 166. Las provincias que reportan mayor cantidad de casos de personas perdidas en montañas, lagos y ríos son Pichincha, Santo Domingo, Azuay e Imbabura.