Candidata Ximena Peña (AP) dice que renegociará con el FMI

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La candidata presidencial de Alianza País, Ximena Peña, dijo que se encargará de revisar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una de las principales acciones que emprenderá en su gobierno.

“Mi posición, de llegar a Carondelet, es revisar esos acuerdos. De manera frontal, no en Washington, no en las cuatro paredes de Carondelet, sino de cara a nuestra gente. Con una mesa con la academia, con expertos y transparentar cada uno de estos acuerdos y las famosas recomendaciones. Si las recomendaciones terminan siendo imposiciones y estas significan ahogar a nuestros ciudadanos tendremos que renegociar o tendremos que terminar esos acuerdos”, dijo Peña en un diálogo con EL COMERCIO, este miércoles 22 de octubre del 2020.



Peña, además, dijo que anunciar una decisión como una moratoria de pagos a los multilaterales no es algo responsable, incluso dijo que hacerlo en estos momentos sería una “respuesta demagógica”.



Para la candidata de AP, la reactivación económica se debe enfocar en la economía popular y solidaria y que el Estado haga política de acompañamiento, como, por ejemplo, la el copago de nómina con las empresas”.



“Hay que impulsar el sector de la economía popular y solidaria, los sectores más vulnerables de la economía y que, irónicamente, representan el 64% de la producción de empleo en el país. Tenemos que trabajar con esos sectores. es fundamental que el crédito pueda llegar de manera flexible”, aseguró Peña.



Peña, que fue hasta este mes asambleísta de los migrantes por AP, es la única candidata mujer que terciará por la Presidencia de la República, en las elecciones del próximo 7 de febrero.