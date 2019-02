Richard Francis: ‘Un acuerdo con el FMI no basta; debe cumplirse’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Richard Francis, miembro del equipo de deuda soberana para América Latina de la calificadora Fitch Ratings.

¿Qué impacto ha tenido en el mercado y los inversionistas el anuncio del país de ir a un posible acuerdo con el FMI?

Es aún temprano para saberlo. El anuncio de un eventual programa será visto positivamente por los mercados, pero no es que la situación va a cambiar completamente de un momento a otro. Tenemos que ver la implementación del programa y eso va a tardar.



¿Cuál es la imagen que tienen los inversionistas de Ecuador?

Los mercados están difíciles por el alza de interés de las tasas del Banco Central de EE.UU. Hay una volatilidad en general que afecta a países con altas necesidades de financiamiento como Turquía, Argentina y Ecuador. El Gobierno ha hecho esfuerzos para reducir el déficit fiscal, pero sigue con altas necesidades de financiamiento, de USD 9 100 millones para este año. Creemos que el Ecuador va a crecer menos del 1% y la inflación ha sido baja o negativa. Y se ha anunciado un cambio de modelo con peso en la inversión privada en lugar de la pública, pero eso es difícil y va a tomar tiempo. Argentina entró el año pasado en un programa con el FMI y los mercados siguen cerrados; es decir, un programa no es suficiente. El cumplimiento del plan es más importante.



Si el país ha emprendido ya acciones para corregir la situación fiscal ¿por qué aún hay incertidumbre?

El Gobierno está hablando con el FMI por meses y no ha llegado a un acuerdo. Ecuador no ha publicado el Artículo IV que se hizo en septiembre pasado (Ndlr: balance de la economía). Creo que ahora el Gobierno cree que es mejor acordar un programa que no tenerlo, pero todavía tenemos que ver los detalles.



¿Por qué Fitch redujo la perspectiva de la calificación de riesgo de la deuda de Ecuador?

Las necesidades de financiamiento son muy altas y las fuentes poco claras. Ecuador accedió a bonos en enero, pero a tasas muy altas. China ofreció USD 3 500 millones este año, pero los desembolsos no llegan. En tanto, hay más presiones, ya que este año se deben cubrir USD 1 200 millones para el IESS y el 2020 se vence un tramo de bonos.



El Banco Mundial, el BID y la CAF dijeron que intensificarán la ayuda financiera. ¿Eso cuánto ayuda?

No hemos viso aún un anuncio de los montos ni programas de esos organismos. En el caso de CAF no sería necesario un programa con el Fondo, pero los desembolsos cuentan con límites y Ecuador ya tiene bastantes créditos con ese organismo. El Banco Mundial puede dar un monto interesante, pero para eso va a exigir el programa con el Fondo.



¿Cuánto puede obtener el Ecuador del FMI?

Hay tres casos interesantes. El primero es el de Argentina, que entró en un programa extraordinario y muy estricto que implica una ayuda de USD 56 000 millones. Pero esa economía es mucho más grande, por lo que Ecuador podría lograr un apoyo de USD 11 000 millones. Un programa Stand-by normal, como el que tiene Jamaica, permitiría acceder a unos USD 3 000 millones, que ayudan, aunque no mucho. Este tipo de compromiso es a dos años. Y hay otro caso, el de Lituania en el 2015, que accedió a un acuerdo de facilidad extendida. Con ese convenio, Ecuador podría acceder a unos USD 6 000 millones, lo cual sería interesante. El plazo es a cuatro años en este caso. Los montos son en partes a medida que se cumplen las cuotas.



¿Bajo qué condiciones?

El Gobierno está haciendo ya algunas cosas para reducir el déficit, por lo que pienso que el tema clave de discusión es el tiempo del ajuste. Ecuador quiere un programa paulatino y el FMI cree que es necesario un ajuste más rápido.



¿Cuánto puede pesar el aspecto político en el cumplimiento de las metas de un eventual programa?

Hemos visto una caída en la popularidad del presidente Moreno, por lo que un problema de ingobernabilidad es un tema importante por considerar.



¿Ecuador tiene otra opción que no sea el FMI?

Después de la caída del precio del crudo, el Gobierno ha hecho buena tarea en hallar financiamiento, pero cada vez es más difícil conseguirlo.



¿Cuál sería el costo para el país de un programa de ajuste con el FMI?

El ajuste fiscal ya ha empezado y explica el crecimiento débil de la economía. Con o sin acuerdo, el ajuste va a tener un impacto negativo en el desempeño del PIB. Con un programa con el FMI, el ‘shock’ puede ser más profundo en un inicio, pero en uno o dos años el desempeño puede mejorar. Si el Gobierno no va a un programa, el crecimiento será bajo por más tiempo.



Hay sectores que cuestionan un ajuste y plantean bajar el IVA para dinamizar el consumo ¿Esto puede funcionar?

No. Una baja del IVA tendría un impacto negativo sobre los ingresos y aumentaría el déficit en momentos en que el Gobierno ya tiene problemas en hallar financiamiento.

Hay países que le han dicho que no al Fondo y les ha ido bien.

Esos países no tienen cerradas las fuentes de financiamiento como son los casos de Ecuador o Argentina.