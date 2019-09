Patricio Donoso: ‘El tema de comisiones hay que resolverlo con diálogo’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional.

¿Qué ocurrió durante los 15 días de la vacancia legislativa?

​

Ha tomado mucha fuerza la idea de hacer reformas al Código de la Democracia y reformas a la constitución. Es importante reformar el sistema de asignación de escaños, y hay que hacerlo rápido, hasta antes del 21 de noviembre. El método D’Hondt beneficia al que más votos tiene, en detrimento de la primera minoría. Hay que cambiar este absurdo invento de la distritalización. Yo propongo el método de la proporcionalidad directa, vale decir que si un grupo político tiene el 15% de votos tendrá el 15% de asambleístas.



¿Y eso consta en los cambios para el Código de la Democracia?

​

No. Pero lo voy a proponer en el debate, porque hay nueve proyectos de reforma al Código de la Democracia. En el debate voy a insistir en este sistema de proporcionalidad directa. Un tercer punto clave es verificar de dónde provienen los fondos de campaña y la prohibición expresa de que un funcionario que es candidato pueda, a pretexto de informar, hacer campaña.



¿La Asamblea podrá debatir los 180 artículos reformados del Código de la Democracia en estos dos meses?

​

No. A menos que nos circunscribamos en estos temas clave, podemos aprobar una reforma. Porque si abordamos todos, tengo el temor de que no lo logremos. Exhorto a que nos metamos a esos cambios que sí son urgentes y necesarios.



¿Y lo van a hacer primero en una Comisión y luego en el Pleno?

​

Más que en una comisión lo que estamos haciendo por ahora es reunirnos, el presidente de la Asamblea, los dos vicepresidentes y los jefes de bancadas para ponernos de acuerdo en los cambios.



¿Qué pasará con las comisiones que no trabajaron durante los primeros tres meses del periodos legislativo?

​

Toda moneda tiene dos caras. La una es la que vivimos en el gobierno anterior, en la cual en dos minutos se elegían a los 13 presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas, todos de un mismo movimiento político. Eso no era democrático. La otra cara de la moneda es aquella en la que participan como candidatos a presidir las mesas actores de diferentes movimientos y partidos políticos, lo que es mucho más democrático, aunque, claro, se ha dado este problema. Yo, Patricio Donoso, prefiero la segunda cara, prefiero más democracia, aún cuando nos demoremos más.



¿Qué hará el CAL frente a ello?

​

En el CAL (Consejo de la Administración Legislativa) hemos pedido un informe a los secretarios de las comisiones para que remitan asistencias en las sesiones, para actuar desde el punto de vista jurídico.



El Ejecutivo trata de hacer reformas laborales pero la Comisión de los Trabajadores, que no se puede reunir, tendría que tratarlas...

​

Técnicamente, sí, pero se podría hacer una comisión ocasional. U otra comisión...



Pero estos asambleístas no se han podido reunir en tres meses...

​

Esa es la cara democrática. Estoy claro sobre el problema, pero también es correcto decir que antes las 13 comisiones funcionaban como reloj, porque eran de un mismo movimiento político. Hay que resolverlo con diálogo.



¿Cómo van a recuperar el tiempo para la elaboración de leyes?

​

Hay 11 tareas que los legisladores debemos cumplir, dos de ellas es fiscalizar y legislar. En la primera se hizo mucho más que en el régimen pasado. En legislación, hemos aprobado cinco leyes: eliminamos el impuesto verde, aprobamos la ley de Aviación Civil, la Ley de Accidentes Aéreos, la Ley Eléctrica y otra del Uso de la Ley Eléctrica en el transporte y otras actividades.