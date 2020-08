Guillermo Lasso: ‘La pobreza es el gran adversario de nuestra campaña política’

LEA TAMBIÉN

El exbanquero guayaquileño Guillermo Lasso fue oficializado por el movimiento Creo como su candidato para la Presidencia del Ecuador. Esta será su tercera participación. El binomio lo completa el médico cuencano, Alfredo Borrero. Lasso habla sobre lo que será su campaña política, la conformación de listas y ejes de trabajo.



¿Por qué escogió a un hombre para completar la fórmula?





Le voy a confesar que, en lo interno, aposté por algunas mujeres, lastimosamente las condiciones del país no le han permitido dejar su actividad profesional. En esta ocasión he pensado en el doctor Alfredo Borrero porque ha sido mi compañero de Salvar Vidas, aquel fideicomiso que llegó con equipos, insumos y medicinas a los 221 cantones del Ecuador. Sin la guía profesional de Alfredo, no lo hubiéramos podido lograr. Ha sido un gran binomio en Salvar Vidas y será un gran binomio como vicepresidente del Ecuador.





¿Qué funciones cumplirá el doctor Borrero de ganar las elecciones?

​



Estará a cargo de las reformas al sistema de salud y de seguridad social de Ecuador.





¿Es un perfil entonces que está acorde a la nueva realidad de Ecuador?

​



Creo que todos los ecuatorianos que tienen su preocupación sobre su salud y la salud de sus seres queridos quieren ver a un médico de la calidad, de la preparación de Alfredo Borrero, al mando del sistema de salud del Ecuador. Todos han hablado de los nuevos héroes, médicos, enfermeras… Pues Alfredo representa esos nuevos héroes que estuvieron en primera línea en esta pandemia. En casi todas las medidas estamos elevando el nivel de salud en nuestro gobierno, no solo un Ministerio, sino un vicepresidente de lujo.





Usted es de los primeros en oficializar su candidatura en la tendencia de centro-derecha, ¿cómo ve el escenario con más de 14 figuras en esa tendencia?

​



Yo diría que si puede haber un gran número de precandidatos son las encuestas los que dicen cuáles son los realmente opcionados para llegar a una segunda vuelta y ganar y en eso estamos nosotros, estamos dando pasos firmes, nos piden gente nueva en la política, aquí hay una persona nueva, el doctor Alfredo Borrero, quien no es político, es médico.



Pero ¿Se puede unificar a la tendencia en torno a su candidatura o ya es un tema perdido?





Nada está perdido, pero realmente depende de la voluntad de ellos, que de la voluntad mía. Nuestra candidatura es madura, sólida y firme de un movimiento político que se ha propuesto llegar a la Presidencia de la República para producir un cambio en la economía, en la salud, en la educación, en la seguridad y en la lucha contra la corrupción.





¿Son esos los temas que preocupan hoy a los ecuatorianos?





Yo creo que todos los ecuatorianos están preocupados por sus vidas, están preocupados por sus empleos, preocupados por la economía del hogar, por la economía de la familia, también están indignados por la corrupción, por lo tanto, nuestro gobierno va a responder a esas preocupaciones: cuidar la salud, arreglar la economía y luchar contra la corrupción.





Usted mencionó en su discurso que van a ganar. ¿Cuáles son las condiciones que le hacen pensar que esta vez ganará la Presidencia?



Las encuestas son una herramienta de trabajo para una campaña política y esas encuestas son las que nos dicen con claridad. En la primera campaña que yo participé había un candidato-Estado que tenía una diferencia de votos conmigo enorme, efectivamente ganó en primera vuelta. En mi segunda campaña competí con otro candidato-Estado, que cinco meses antes de las elecciones me ganaba con una diferencia de unos 30 puntos; finalmente hicieron un apagón electoral para decir que me ganaron con un 1,2%. A estas alturas, en este instante, no hay un candidato-Estado y las encuestas nos ponen en una posición de favoritos.





Pero usted ha sido crítico del CNE, ¿cómo garantizar la transparencia de los resultados?

​

Yo creo que la garantía está en la probidad, honestidad y en la capacidad de trabajo de los dos consejeros de minoría, quienes están marcando la hoja de ruta para que esa mayoría cumpla con un trabajo que garantice elecciones transparentes y resultados genuinos y fieles a la voluntad popular.





Analistas coinciden en que a la segunda se pasará con una votación muy baja debido a la fragmentación. Algo similar ocurrió en Pichincha en las seccionales. ¿Con cuánto cree que pasará a la segunda vuelta?

​



No podemos comparar una elección seccional con una presidencial. La seccional es una sola vuelta, la presidencial tiene dos, es decir, que la primera vuelta surte el efecto de una primaria donde puedan participar los que quieran, pero solo pasamos dos a la segunda vuelta y ahí veremos la posición mayoritaria del pueblo ecuatoriano a favor de esta opción, del gobierno del cambio.



¿Entonces veremos un mayor cabildeo en segunda vuelta para buscar respaldos a su favor?



​

Nosotros ya hemos tenido reuniones para formar la plataforma Compromiso Ecuador 2021.La conforman 73 organizaciones políticas debidamente reconocidas por el CNE y más de 200 gremios y organizaciones sociales.





¿Usted ve a Álvaro Noboa como un potencial competidor?

​



Yo veo a la pobreza como rival a vencer en el Ecuador. Los factores que generan pobreza, mi gran preocupación y mi concentración está en el pueblo ecuatoriano, en aquel padre de familia que hoy no consigue dinero para comprar alimentos, tenemos que luchar contra los factores que generan pobreza en el Ecuador, ese es el gran adversario de nuestra campaña política.





Pero usted dijo una frase en referencia a Noboa que se volvió viral ¿Cree que eso le quitó votos o dejó mal posicionado?

​



Esa es una realidad. Mi advertencia fue que no podemos permitir el quemeimportismo en política. No podemos decir: "ya que...", "qué me importa lo que suceda al futuro". ¡No! Eso no puede funcionar así, yo convocó al voto responsable, aquellos que piensan en el futuro de los hijos, en el futuro de los nietos, en su propio futuro, en el futuro del Ecuador, futuro que no puede caer en manos de un candidato que se autodefine como el ‘qué, puntos suspensivos’.

​

¿Cómo irán conformadas las listas para asambleístas?



​

La próxima semana tendremos el gusto de presentar las listas de candidatos a la Asamblea Nacional. Pero, el presidente de Creo, César Monge, será quien presida la lista nacional en esta ocasión.





¿Pero hay figuras como Héctor Yépez o Jeanine Cruz que no estarán para la reelección? ¿Por qué?



​

Jeanine Cruz y Héctor Yépez son personas relevantes, muy importantes, han hecho un muy buen trabajo y lo seguirán haciendo, pero así es la política, como en el fútbol, algunos saltan a la cancha y otros de la cancha van momentáneamente de suplentes, porque Jeanine Cruz es una persona de gran valor profesional que estará en nuestro gobierno al igual que Héctor Yépez.





En 2017 ustedes fueron junto con SUMA en la papeleta ¿Ahora queda cerrada una alianza?



​

En esta ocasión las listas han sido elaboradas con gente del movimiento Creo, el movimiento Creo luego de 8 años ha logrado madurar, tener una red territorial en las 24 provincias del Ecuador, en los 221 cantones y ya es hora que todos ellos (dirigentes) formen parte de las listas de asambleístas.





Hace poco más de un año anunció que trasladaría su base de campaña a Quito ¿Se mantiene ese plan?





La pandemia nos ha cambiado los planes en el Ecuador y este es un tema pendiente, espero cumplir la promesa de vivir en Quito durante la campaña electoral.



¿Significa que deja Guayaquil?

​

No, significa que haremos centro de campaña en Quito, mi esposa está muy gustosa de acompañarme a Quito y hacer centro de campaña; desde Quito espero moverme por la sierra central y luego venir a Guayaquil y atender Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas, pero Quito tendrá un espacio de tiempo especial para mí en esta campaña”.





La pandemia cambió la forma de hacer política ¿Lo veremos recorriendo los barrios?



​

Me van a recorrer recorriendo los barrios, pero no como en el 2017, porque tenemos que respetar las reglas y normas establecidas por las autoridades, no podemos actuar con irresponsabilidad, convocando caravanas, concentraciones que provoquen el contagio del coronavirus, esta es una realidad y vamos a tener que saber adaptarnos a esa realidad. Ya hemos hecho mítines digitales, durante el confinamiento a través de zoom, yo he podido conversar con más de 120 000 personas.





En su discurso usted dijo que tiene una receta económica para sacar al país de esta crisis ¿cuál es esa receta?





Algo tan sencillo que lo practica usted con su familia. Usted cuida el dinero, usted no gasta más de lo que le ingresa, usted no se endeuda más de lo que debe de pagar y usted invierte en la educación de los hijos, en el futuro de los hijos y esa es la economía del país, hay que saber valorar el dinero y cuidarlo, hay que gastarlo con eficiencia, hay que guardar dinero para las épocas de crisis, no hay que endeudarse más allá de lo que podamos pagar.

​

Pero ¿cómo se logra eso si usted va a encontrar un país sin liquidez?

​

Yo he propuesto como uno de nuestros objetivos de gobierno duplicar la producción petrolera en 4 años de Gobierno; el país tiene 4 800 millones de barriles en reserva probadas, Colombia tiene la mitad, sin embargo Colombia produce el doble: 1 millón de barriles al día, Ecuador medio millón, podemos incrementar la producción con un cambio, teniendo claro que debemos impulsar las alianzas públicos-privadas con la participación de la inversión extranjera en el sector petrolero del Ecuador, cambiando el modelo de contrato, de un contrato de servicios con precios fijos a un contrato de participación de riesgo donde la participación en los beneficios son variables a las circunstancias.





¿Ese será el eje económico?





Ese será el eje. Y vamos a luchar también contra la corrupción que se lleva muchos de los recursos, contra la ineficiencia porque las tres refinerías del Ecuador producen pérdidas de USD 1 000 millones al año, eso no podemos continuar permitiendo.