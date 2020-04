Gobernador de Guayas, Pedro Pablo Duart: ‘En la pandemia clausuramos 5 matrimonios en Samborondón’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobernador de Guayas, Pedro Pablo Duart, señala que es imposible controlar a más de 17 millones de ecuatorianos, si cada persona no pone de su parte para detener la pandemia de covid-19 en Ecuador.

“Lamentablemente es incontrolable; las autoridades seguiremos haciendo lo humanamente posible, pero no podemos controlar a cada uno de los ciudadanos. Debemos hacer un examen de conciencia y tener en cuenta que se ha perdido la vida de muchas personas. En Guayas, ya se superan las 10 000 muertes, según el Registro Civil”.



Duart hace un llamado a la ciudadanía. Pero recuerda con molestia lo que ocurrió en plena crisis sanitaria en la provincia que ha sido el epicentro de la emergencia.



“Aquí todos somos responsables. El día 14 de marzo, cuando estaba decretada la pandemia, tuvimos que cancelar más de cinco matrimonios. Muchos de estos en Samborondón, muchos de estos eran focos de infección. Muchos de los invitados que asistieron a estos eventos lamentablemente perdieron la vida. ¿Usted sabe lo feo que es para nosotros clausurar un matrimonio? Tuvimos que hacerlo por la desobediencia de los ciudadanos”.



¿Fallecieron los que estuvieron en un matrimonio en Samborondón? ¿Eso lo confirma?



“Sí podríamos confirmarlo. Tendríamos que esperar un estudio que se está haciendo a través de una investigación, pero es evidente que muchos de ellos se contagiaron”.



Eso responde Duart durante una entrevista concedida a este Diario, la mañana del martes 28 de abril de 2020.



El Gobernador señala que los fallecimientos ocurrieron “en varios matrimonios de familias de clase alta”. Por eso insiste en que la provincia de Guayas debe mantenerse en semáforo color rojo, ante la propuesta del Gobierno Nacional de pasar a una nueva etapa.

Foto Cortesía Gobernación del Guayas



¿En qué momento en Guayas y en Guayaquil se desbordó la emergencia? ¿Por qué se llegó a tener personas fallecidas en casas y calles?



“Primero, ciertos pasajeros que llegaron de Estados Unidos y Europa en marzo. Se confirmó que muchos de ellos fueron contagiados. Segundo, estábamos de vacaciones. Tercero, muchos estudiantes que estaban en Europa vinieron para pasar con sus familias. Cuarto, muchos ciudadanos de Samborondón no acataron las medidas, pese a que ya fue decretada la pandemia y, que se conocía de los casos de coronavirus, siguieron haciendo lo que les daba la gana”.



El funcionario señala que a parte de clausurar cinco matrimonios, también tuvieron que “suspender fiestas de graduación de colegios de Guayaquil, en importantes hoteles de la ciudad”.



El 29 de febrero de 2020, cuando se reportó oficialmente el primer caso positivo de covid-19, se suspendieron los eventos masivos en Guayaquil y Babahoyo. Se trataba de una mujer ecuatoriana que llegó procedente de Madrid (España), oriunda de ese cantón de Los Ríos, pero que estaba hospitalizada en una casa de salud de Guayaquil.



El 2 de marzo, el Gobernador anunció en su cuenta de twitter que el partido de Barcelona con Independiente del Valle se jugaría el miércoles 4 de marzo, con público. “El virus más peligroso es el miedo”, era el título de su comunicado.



También se cuestiona el hecho de haber autorizado el partido de Barcelona con público. Usted gestionó e impulsó la apertura al público. ¿Se siente responsable de esto?



“Primero, el partido de fútbol no lo autoricé yo, sino que fue autorizado por el Ministerio de Salud Pública. Segundo, en el momento que se autorizó el partido de fútbol no había sido declarada pandemia el covid-19. No creo que el partido sea la causa para que se desprestigie mi trabajo en la Gobernación. Actualmente, epidemiólogos están trabajando para saber cuáles fueron las verdaderas causas. ¿Usted sabe cuántas personas de servicio doméstico se contagiaron por el covid-19 en Samborondón? Aproximadamente 350 personas”.