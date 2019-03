Verónica Artola: ‘El crédito bancario se puede expandir este año’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador

¿Por qué no se ha dado a conocer las condiciones de la carta de intención con el Fondo Monetario?

​

Vamos a tener seguimiento trimestral con el Fondo. El país ha firmado un acuerdo técnico, pero por temas legales y de procedimiento se necesita que el Directorio del Fondo lo apruebe. Eso se espera para los primeros 15 días de marzo y, con eso, Ecuador podrá publicar los detalles. Luego, el organismo vendrá al país a hacer las evaluaciones.



La Defensoría del Pueblo dice que es necesario que la Asamblea apruebe el acuerdo

​

Hay una confusión. El art. 419 de la Constitución establece que la Asamblea debe aprobar tratados internacionales, pero el tema con el Fondo no es un tratado, sino financiamiento.



¿La meta de USD 4 500 millones en reservas hasta finalizar el año es parte del acuerdo con el FMI?

​

No es una meta impuesta, sino una estimación gracias al nuevo financiamiento. Pero no significa que si no llegamos a ese monto tendremos algún problema. Las reservas dependen de factores financieros, pero también de los ajustes fiscales que haga Finanzas.



¿Cuál es el nivel óptimo que deben tener las reservas internacionales?

​

Ese ha sido un debate largo con la gente del Fondo. No hay un número mágico, pero por lo menos tiene que cubrir todos los depósitos privados de los bancos en el BCE y eso está cubierto al 114%.



Pero según la Asociación de Bancos Privados, la cobertura es del 76%

​

De acuerdo a nuestros datos, la cobertura es del 114%, los análisis que hacen los bancos no son correctos.



Si la cobertura supera el 100%, ¿por qué recurrir al FMI, que presta dinero para fortalecer reservas?



El FMI da recursos para fortalecer las reservas, pero en este caso particular no va ir exclusivamente a eso, sino para temas fiscales y para inversión. El FMI definitivamente nos pidió fortalecer reservas, pero no nos pidió un monto y tampoco es un condicionante.



La banca tenía previsto contraer el crédito porque consideraba que las reservas son débiles. ¿El acuerdo con el Fondo inyecta confianza para que se expanda el crédito?

​

El crédito se puede expandir este año y en esta línea estamos trabajando con el equipo económico. Estas señales que estamos dando no solo son para la banca nacional, también para la banca internacional. Esperamos que se pueda seguir bajando las tasas de interés y generando confianza.



¿Hay otras metas por cumplir con el FMI?



No. Con el FMI trabajamos estimaciones de reservas, de los ingresos del BCE y de la salida de divisas. En lo fiscal sí hay metas, tienes que cerrar en 1% el déficit del sector público no financiero.



¿Los cambios que se van a proponer al Código Monetario son parte del acuerdo con el Fondo?



Se ha establecido dar autonomía al Central, pero no es un debate nuevo. Se espera que la reforma esté dentro de la Ley de Fomento Productivo 2.



Usted dijo que se creará un directorio del Banco Central, ¿qué implicará?

​

El Directorio trataría todo el tema monetario y de tasas de interés y no la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.



¿Qué otras reformas darán autonomía al Banco Central del Ecuador?

​

El Código ahora dispone que el Central haga los informes de sostenibilidad macroeconómica con el acompañamiento de Finanzas, eso se quitará para que lo haga solo el Banco. El BCE tampoco define tasas, reservas mínimas o coeficiente de liquidez. Se busca que esas tareas pasen al Banco.



¿Cómo alcanzará la autonomía el Banco Central con estos cambios?

​

Un BCE como el de finales de los 90 no estaba bien, porque estaba supeditado a los intereses privados, lo cual nos llevó a la crisis financiera de 1999. El Banco debe ser independiente de los intereses privados y públicos, que la gente sepa que las políticas que se toman no son ni para la izquierda ni para la derecha.

¿Cómo está la economía del país previo al acuerdo?

​

Hemos tenido crecimiento los últimos trimestres. Desaceleración o recesión, no hay.



¿Si estamos creciendo por qué acudir al FMI?

​

Es como una familia que necesita cubrir sus necesidades, pero no tiene toda la liquidez. El Fondo en este momento es esa tarjeta que nos presta para seguir cubriendo gastos. Con o sin FMI se tenían que tomar medidas, ya tomamos medidas antes, como el ajuste de los subsidios, el ajuste fiscal.



¿En qué medida el acuerdo con el FMI cambia las expectativas de crecimiento para el 2019?

​

En un principio estimábamos 1,45% para el 2019, pero seguro que debe ser revisada.



¿Al alza?

​

Hay otros factores, como el ajuste fiscal en ciertos rubros de gasto corriente e incluso de inversión, que podrían afectar. Este acuerdo con el FMI tiene dos objetivos: fortalecer la dolarización y asegurar los alcances sociales para los más vulnerables. Esos recursos van a ayudar a tener un mejor desempeño en la economía, pero tendríamos que revisar.



Estudios. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Tiene una maestría en Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona.



Academia. Fue docente en la PUCE desde el 2010 hasta antes de ocupar la Gerencia del Central.



Público. Antes de trabajar en el BCE ocupó cargos en Senplades, Ministerio Coordinador de la Política Económica y en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.