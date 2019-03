Axel van Trotsenburg: ‘El Banco Mundial puede ampliar el apoyo a Ecuador’

LEA TAMBIÉN

¿Ecuador está en crisis?



Muchos países atraviesan tiempos desafiantes a causa de factores externos e internos. El fin del ‘boom’ de materias primas como el petróleo marcó desafíos fiscales para varios países. Ecuador está buscando ajustarse a las nuevas condiciones que presenta la economía mundial y creemos que tiene mucho potencial de crecer.



¿Algunos expertos hablan de una crisis fiscal?

No me gusta la palabra crisis. Me gusta más la palabra oportunidad o necesidad de estabilizar; es decir, adoptar políticas que puedan estabilizar y fortalecer a la economía. Vemos a Ecuador con potencial de hacerlo.



¿Qué reformas se necesitan para lograr esa meta?



Reformas microeconómicas que puedan fortalecer la inversión privada y crear crecimiento económico.



¿Como cuáles?



Son muchas y tocan temas como competitividad, régimen de precios. Yo veo que América Latina, en general, no está bien integrada al ‘global value chain’ (Ndlr: incluye a todas las personas y actividades involucradas en la producción, suministro, distribución y venta de un bien o servicio a escala global). Mientras más integrado esté a esa cadena, el país podrá fomentar más las exportaciones. Para eso, se deben identificar regulaciones que limiten las inversiones. En opinión del Banco, esas reformas deben nacer de una concertación entre el Gobierno y el sector privado.



¿Se requieren reformas en lo laboral o pensiones?



La reforma en pensiones es un tema central en todo el mundo. En lo laboral el desafío es crear empleo y Ecuador quiere generar 250 000 por año. Hay que preguntarse si la economía real está facilitando la generación de esos puestos. Yo soy de Holanda, y hubo muchos problemas de desempleo en los años 80 y 90 en mi país. Para enfrentarlo se ideó una iniciativa para crear empleos temporales. Al inicio fue criticada, pero la medida disminuyó el desempleo. Hay que ver las experiencias internacionales que puedan contribuir a generar más empleo. El mayor desafío es ver cómo crear esos empleos en el sector privado.

¿Los créditos del Banco Mundial están atados a condicionamientos?



No funciona así. El Banco Mundial busca ser un socio de largo plazo para fomentar el bienestar de los países miembros y sostener proyectos sociales. Se puede dar financiamiento de rápido desembolso, siempre sobre la base del programa de gobierno. También financiamos resultados; por ejemplo, Perú presentó una baja en los indicadores de malnutrición y se apoyó ese resultado; en otros países apoyamos metas enfocadas en subir la cobertura educativa. Tenemos programas de inversión en infraestructura enfocados en temas sociales, educativos, ambientales, de asistencia técnica; son desembolsos más lentos (entre cinco y ocho años) porque se ejecuta en función de la programación presupuestaria de los países. También hay proyectos que apoyamos junto a CAF o BID, como el Metro de Quito.



¿Cómo se evalúan los desembolsos?



Tenemos un sistema completo que incluye: preparación y presentación al Directorio, acompañamiento al proyecto y evaluación incluyendo una revisión independiente. Lo más importante es que el dinero sirva para el desarrollo.



¿Cuántos proyectos incluyen los USD 1 700 millones ofrecidos hasta el 2021?

Ocho proyectos existentes y dos nuevos. De estos últimos, uno es por USD 350 millones para temas sociales y otro por 500 millones de rápido desembolso y libre disponibilidad.



¿Cuándo se entregarán?



El primero se presentará al Directorio a finales de marzo y los 500 millones, en mayo.



¿Qué financiarán los USD 350 millones?



Fortalecer el registro social para asegurar que las transferencias lleguen a los más vulnerables. Incluye el bono de desarrollo humano, Las Manuelas y otros planes sociales.



¿Qué plazos y tasas tienen los desembolsos?



Ofrecemos muchas posibilidades. Se pueden tener plazos de hasta 20 años. Las tasas son más bajas frente a lo que el país puede conseguir en el mercado internacional. Son las llamadas tasas de desarrollo.



¿Hay montos para indemnizaciones por desvinculación de servidores?



Tenemos operaciones de rápido desembolso que el Gobierno puede usar en eso si así lo considera, pero no está escrito en los convenios.



¿Además de los USD 1 700 millones, se prevén nuevos créditos a futuro?



Estamos comprometidos a continuar apoyando al Gobierno en sus esfuerzos y reformas y, seguramente, vamos a tener más operaciones de rápido desembolso.



¿El acuerdo con el FMI cambia las perspectivas de crecimiento del PIB?



Hay que entender que la economía mundial se está desa­celerando y eso tiene efecto desde China hasta Alemania, y va a ser un desafío en América Latina. Ese escenario necesita reformas y esa es la manera de salir adelante.



¿En qué tiempo veríamos un despegue?

Pensamos que con reformas hay buena base para reactivar la inversión y sentar las bases para el crecimiento en el futuro. Pero yo sería poco cuidadoso si doy un plazo en medio de un escenario mundial de bajo crecimiento.



Hoja de vida

Cargo. En su puesto actual en el Banco Mundial lidera las relaciones con 31 países de la región y supervisa una cartera de proyectos en curso, asistencia técnica y donaciones por un valor superior a los USD 30 000 millones.

Experiencia.

Se ha desempeñado como vicepresidente de Financiamiento para el Desarrollo del Banco Mundial, entre otros cargos en la entidad. Antes de laborar en el organismo multilateral, trabajó para la OCDE en París.