Las enfermedades tropicales conviven con el covid-19

En el Diccionario de Epidemiología, cuyo editor es el profesor de la U. Autónoma de Barcelona, Miguel Porta, se define a una sindemia como la convivencia de dos o más enfermedades que interactúan de forma tal que causan un daño mayor.

En un artículo de opinión publicado en la revista médica británica The Lancet, el director de la misma, Richard Horton, sostuvo que el covid-19 tiene que ver con una sindemia, ya que es un fenómeno en el que confluyen otras enfermedades.



Hablar de covid-19, dijo Horton, significa abordar la hipertensión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas y el cáncer.



En países como Ecuador, el covid no solo confluye con estos males crónicos e infecciosos sino también con los que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha denominado enfermedades olvidadas, señala el máster en infectología y medicina tropical, Mauricio Espinel. Se refiere al dengue, la parasitosis o la tifoidea.



“El único problema no es el virus sino las condiciones en las que se presenta, como la pobreza, un determinante en la transmisión”, señala Espinel, PhD en salud pública.



Espinel recuerda que al inicio de la epidemia hubo un aumento importante de dengue hemorrágico.



En el país, los contagios de coronavirus continúan en aumento. En la última semana, por ejemplo, se confirmaron 5 594 nuevos casos. El sábado anterior se registraron 146 828, de 465 886 muestras tomadas.



Hasta ayer, el número llegó a 152 422. Los datos del Ministerio de Salud registran un 87,15% de pacientes recuperados, respecto a confirmados.



Hablar de una sindemia es totalmente pertinente, señala el director de investigación de la Universidad UTE, Daniel Simancas. Por poner atención a una sola enfermedad, explica, las otras quedan descuidadas.



“La sindemia es una visión más global, que obliga a pensar en que no solamente tenemos que atacar al SARS-CoV-2 sino a varias condiciones que están actuando como factores potencializadores de enfermedades”.