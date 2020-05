Empresas buscan pruebas rápidas de covid-19, para volver a trabajar

LEA TAMBIÉN

Empresas de alimentos, constructoras y petroleras buscan adquirir test de detección de covid-19, para aplicarlas a sus trabajadores y poder retomar las labores. Esto ya que en el país, desde el 4 de mayo, el Gobierno habla de volver a una ‘nueva normalidad’ productiva. Lo comentan Juan Jara y Francisco Portero, proveedores de kits rápidos.

Ellos importan estos productos y los comercializan dentro del país. Jara ha traído 400 000 kits y trabaja con 10 laboratorios; Portero alcanzó los 100 000 y tiene 50 pedidos.



Traerlos desde el exterior no es complejo -dicen- ya que tienen experiencia. Lo que hacen es solicitar el registro sanitario del producto así como el certificado de libre venta en el país de origen, para entregarlo a las autoridades. Se concreta la compra y se gestiona la logística para su llegada a Ecuador.



En la emergencia actual -indica Portero- este proceso se complica por las restricciones a las aerolíneas. “Se tardan entre 12 y 15 días en llegar”.



Desde el 1 de abril -explica Jara- se dio un incremento en los costos de varios rubros de insumos, en especial aquellos que vienen desde China, donde a muchos laboratorios les impidieron exportar. “El gigante asiático solo autorizó a 29 para que cumplan con este proceso”. El precio del flete de avión pasó de USD 8 a USD 19, por kilo.



Cuando llegan a Ecuador los exámenes son probados para determinar su sensibilidad y especificidad. En abril, el Ministerio de Salud -por medio de la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos- emitió la ficha técnica donde se detalla que estos parámetros no deben ser inferiores a 85% y 90%, respectivamente.



Tras la venta del kit de detección rápido, los proveedores hacen un seguimiento que consiste en preguntar dónde y cómo se aplicarán, para evitar una mala utilización.



En redes sociales y en otras páginas de venta libre se ofrecen test rápidos. Las ofertas y los precios son variados, de entre USD 13 y 30. En las publicaciones dicen que son productos de calidad y autorizados.



¿Cómo comprobar si esto es verdad? Las autoridades han publicado un listado de marcas de test que cuentan con la documentación necesaria; incluso se puede verificar los establecimientos autorizados.

​

El primero consta en la web y en la aplicación móvil de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia (Arcsa). Esta, a través del Centro de Farmacovigilancia, también emite alertas ante posibles casos de falsificación de esos dispositivos.



Una de esas alertas se refiere a la venta de la prueba COVID 19 IgM/lgG Antibody Test (Coloidal Gold). Se ofrecía en “cantidades superiores” a las adquiridas por Ferbovasa, firma que se dedica de la importación y comercialización de productos médicos desde 1997, según consta en la Superintendencia de Compañías.



La firma ecuatoriana habría traído 3 900 kits, que fueron vendidos a una sola entidad. Ante ello se presume que “se lo falsificó, ya que no ha salido de la empresa”. Este Diario pidió detalles a Ferbovasa y a Arcsa. Se espera aún la respuesta.



La Agencia, por su parte, se encarga de publicar el listado de registros sanitarios vigentes. Es decir, las autorizaciones para que una persona natural o firma expendan un insumo.



Hasta el martes 12 de mayo del 2020, 108 marcas de pruebas tenían permiso. La mayoría es de China. Otras, de EE.UU., Corea del Sur, Holanda, Canadá, España y Bélgica.



En el portal de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, en cambio, se publica el número de laboratorios autorizados. Hasta el martes estaban registrados 177 centros (con varias sedes dentro y fuera de las provincias).



Veris ofrece test a un costo de USD 38,60. Para garantizar su calidad solicitan certificaciones y registro sanitario a los proveedores y se los valida, para asegurarse si su sensibilidad y especificidad son altas.

Un procedimiento similar se sigue en Laboratorios Ugalde. Desde la semana anterior cuentan con ellos. El proveedor, después de cumplir con la normativa, entregó 350 kits; esperan que la demanda crezca.