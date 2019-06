Dos empresas compiten por nuevo contrato para recolección de basura en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Dos empresas compiten por el nuevo contrato para el manejo de desechos en Guayaquil. Así lo confirmó la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, que afirmó que la ganadora será por su mejor oferta económica y eficiencia entre la recolección de basura, el transporte y la disposición final.

“Ahí también tenemos planes piloto. Vamos a utilizar a Puná para uno de estos planes pilotos; en la recolección de basura vamos a utilizar a Puná para generar combustible, gas, con los desechos finalmente puestos en el relleno sanitario en Puná que este momento no tiene…”, dijo la mañana de este miércoles 26 de junio del 2019, en su habitual enlace radial.



Actualmente la recolección de basura la realiza Puerto Limpio, un consorcio integrado por Valango e Hidalgo & Hidalgo, firmas que ahora por separado están en la competencia para ganar el nuevo contrato.



Puerto Limpio mantiene funciones prorrogadas tras la finalización de su contrato en octubre del 2017.



A inicios de este mes, el Municipio de Guayaquil decidió volver a colocar al portal de Compras Públicas el proceso para contratar a la empresa que se encargará de la prestación de servicios públicos de recolección, barrido y limpieza de vías públicas y transporte de desechos sólidos no peligrosos. Viteri no detalló las fechas para el cierre del concurso.



La Alcaldesa, además, explicó que en la ciudad se van a colocar máquinas para que los ciudadanos puedan depositar botellas plásticas a cambio de pasajes del sistema de transporte Metrovía. Se busca incentivar el reciclaje.



Sobre las canteras, la alcaldesa recordó que días atrás sobrevolaron la vía a la Costa y que se constató que hay sitios que no respetan las normas de seguridad y ambientales. Por ello, dijo, están monitoreando su funcionamiento las 24 horas del día tanto en tierra como en agua.



“Les dimos plazo, el 1 de enero del año que viene todas las canteras –sean competencia del Gobierno central o municipal, que son 11 de las 35- tienen que tener permiso ambiental, sino se cierran. Tienen suficiente tiempo para poder hacer su papeleo”.



En materia de transporte, Viteri afirmó que está estudiando nuevas rutas. Una saldría desde el Cerro de Mapasingue, pase por Urdesa, llegue a la Universidad Estatal y llegue al centro. Otra “posibilidad” será desde el sur al centro de la urbe porteña. La tercera, explicó, uniría a Samborondón con la ciudad.



“Tengo que ir pensando cuál de ellas cubre el mayor número de personas y descongestiona más el tráfico vehicular”.