22 firmas muestran interés por proyectos de energía renovable

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los representantes de 22 empresas, provenientes de Italia, Francia, España, Reino Unido, Canadá, China, Estados Unidos, Portugal, Colombia y Alemania, manifestaron su interés para construir dos nuevos proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables. Se trata de la planta fotovoltaica El Aromo, con capacidad para producir 200 megavatios; y de la central eólica Villonaco II y III, que aportará con 110 megavatios.

La entrega de la documentación para ser parte de este proceso de selección culminó el 28 de octubre de 2019. El Ministerio señaló que hay 12 firmas que postularon para participar en los dos proyectos.



Con ello, según información de la Comisión Técnica del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el proyecto El Aromo, ubicado en la provincia de Manabí, recibió 19 expresiones de interés, mientras que Villonaco II y III, en Loja, recibieron 15.



Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mencionó que estas iniciativas son parte del portafolio de proyectos eléctricos que promueve esta Cartera de Estado con la finalidad de generar nuevas inversiones y captar más recursos en beneficio del país.



“Contamos con un portafolio de 39 proyectos de energía eléctrica, de los cuales, 21 corresponden a energías renovables no convencionales. Ecuador está abierto a la inversión responsable y productiva, generadora de empleo y desarrollo”, agregó Pérez.



Tras la recepción de las muestras de interés, los integrantes de la Comisión Técnica de este proceso tienen plazo hasta el miércoles 13 de noviembre de 2019 para precalificar la documentación. El acta con los resultados se publicará el 14 de noviembre en la página web del Ministerio.



Los interesados que superen la etapa de precalificación podrán acceder al cuarto de datos (data room), previo al pago de USD 20 000 no reembolsables, conforme se establece en las reglas del proceso.



Tras el pago de ese monto, los interesados recibirán un usuario y contraseña y podrán descargar la información y estudios técnicos disponibles. Entre estos contratos regulados de compra y venta de energía, pliegos, contratos de concesión, documentos de fideicomiso y documentos informativos (cronograma del proceso público de selección), formularios para los interesados, resúmenes de los proyectos, etc.).



Los proyectos de generación eléctrica fotovoltaico El Aromo y Eólico Villonaco II y III son dos nuevas iniciativas del Gobierno Nacional para el aprovechamiento de las energías renovables no convencionales, como es la radiación solar y la fuerza del viento. Su construcción y operación estará a cargo de la iniciativa privada y se espera una inversión de USD 400 millones, en la etapa de construcción. La recomendación de adjudicación de los contratos o de declaratoria de desierto del proyecto, se conocerá el 15 de abril de 2020.