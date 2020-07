Empleadores, trabajadores y la Defensoría del Pueblo suman nuevas demandas en contra de la Ley Humanitaria

LEA TAMBIÉN

La mañana de este jueves 2 de julio del 2020, en distintos horarios y por distintos motivos, sindicatos de trabajadores y gremios empresariales presentaron nuevas demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Apoyo Humanitario.

Las acciones fueron planteadas ante la Corte Constitucional (CC). La primera organización en hacerlo fue la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores).



La demanda es de fondo y forma en contra la disposición interpretativa del artículo 169, numeral 6, del Código de Trabajo, la cual señala que los despidos por caso fortuito o fuerza mayor serán válidos cuando haya el cese total de la actividad del empleador.



Según Expoflores, se violó el procedimiento legislativo para interpretación de leyes y consecuentemente se violó la seguridad jurídica de las empresas y los trabajadores. La interpretativa obligaría al 30% de la producción a cerrar sus operaciones.



“La retroactividad es el principal elemento que el sector cuestiona, ya que el sector ha pasado por la pérdida de más del 30% de su producción debido al cierre de los mercados mundiales, y ha tenido que tomar medidas extraordinarias para mantener las plantaciones en espera de un incierto retorno de las ventas”, aseveró Alejandro Martínez, vocero del gremio.

El siguiente grupo en acudir a la CC para entablar acciones fue el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) junto con la Defensoría del Pueblo. Horas antes de cumplir con la diligencia judicial realizaron una rueda de prensa en la que argumentaron que el contenido laboral de la Ley Humanitaria, salvo la interpretación de la fuerza mayor, precarizan los derechos de los trabajadores.



Freddy Carrión, defensor del Pueblo, manifestó que la ley “de Humanitaria no tiene absolutamente nada”, ya que pone en desventaja a los empleados y se privilegia los intereses de los empleadores. “Se le deja sin ningún tipo de protección al trabajador”.



Por su parte, José Villavicencio, presidente del FUT, aseguró que la norma no evitará que continúen los despidos y, además, se empeoran las condiciones laborales, puesto que con el contrato emergente la remuneración no llegará ni al salario básico.



En ese sentido, el FUT también planteó medidas cautelares con miras a suspender temporalmente la aplicación de la reducción de la jornada, el contrato emergente, goce de vacaciones y teletrabajo, que están vigentes desde el pasado 22 de junio cuando la ley fue publicada en el Registro Oficial.



“Les estamos exigiendo (a los jueces) que actúen en derecho, que respeten la Constitución, que respeten los derechos y convenios internacionales, y que deroguen esta ley”, expresó Villavicencio.



Estas acciones se suman a la planteada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que la semana pasada también interpuso una demanda en contra de los acuerdos laborales y otros aspectos de la norma.