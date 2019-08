El embajador de Maduro en ONU denuncia 'terrorismo económico' tras sanciones

LEA TAMBIÉN

El embajador permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció este martes 6 de agosto del 2019 como "terrorismo económico" las nuevas sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra su país y contra los bienes estatales, una "fase más alta y aguda" en "una campaña de agresión", según él.

Moncada, que ha definido a la Administración de Donald Trump como "la más racista en la historia del continente", insistió en que EE.UU. "toma la delantera" y "ya no pretende que haya una oposición en Venezuela que lidera algún proceso", sino que directamente "ataca" el diálogo entre los venezolanos.



Además, el diplomático criticó la reunión del Grupo de Lima de hoy, donde van a "repartirse Venezuela" con un "plan colonial" diseñado por EE.UU. y que será presentado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, presente en el encuentro.



Durante su rueda de prensa en la sede neoyorquina de Naciones Unidas, Moncada rechazó el papel de EE.UU. como "reino mundial que gobierna el mundo sin importar la ONU" debido a un "excepcionalismo" que les permite estar por encima de la ley internacional.



"Nosotros rechazamos esta pesadilla que representa el señor Trump al mundo", dijo el embajador venezolano, tildando de racista y supremacista al mandatario estadounidense.



Moncada anunció, asimismo, que había remitido dos cartas al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, para denunciar las amenazas militares del Gobierno de Estados Unidos y solicitando su intervención.



El envío de las misivas se produjo, sin embargo, antes de la orden ejecutiva de Trump que paralizó los activos venezolanos.



"Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (...) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera", determinó Trump en una orden ejecutiva que ya entró en vigor.



El presidente estadounidense dijo haber tomado esta decisión "a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores".



Moncada comparó esta decisión, que para él viola la legalidad internacional, con armas económicas, diciendo que las utilizan "de la misma manera" que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaban las bombas.



El embajador permanente del Gobierno de Maduro condenó además unas declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en las que rechazaba que hubiera margen para el diálogo.



"El señor Bolton no es venezolano. El diálogo es entre venezolanos. Quién es el señor Bolton para meterse?", se cuestionó, a preguntas de los periodistas.