Embajada de México en Venezuela da 'protección' a diputado opositor

El gobierno de México dijo este martes 14 de mayo del 2019 que su embajada en Venezuela recibió al diputado opositor Franco Manuel Casella para brindarle “protección y resguardo”, en momentos en que el país insiste en su política de no intervención en la crisis venezolana.

El gobierno de México, siguiendo su tradición diplomática, recibió hoy en la sede de su residencia en Caracas, para brindarle protección y resguardo al diputado de la Asamblea Nacional, Franco Manuel Casella”, dijo la cancillería mexicana en un comunicado.



La cancillería agregó que con esa acción México “reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política”.



El gobierno mexicano reiteró a su vez la postura de no intervención en el conflicto venezolano que ha mantenido el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador desde que asumió el poder el pasado 1 de diciembre.



“El gobierno reafirma su postura de no intervención, su apertura al diálogo y su firme compromiso para colaborar en encontrar una salida democrática, pacífica y dialogada”, dijo.



México, a diferencia de otros grandes países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Colombia, todavía reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y no a Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano y quien desde enero desafía la autoridad de Maduro por considerar ilegítima su reelección.



Apenas el 9 de mayo, el gobierno mexicano se dijo preocupado por el arresto del vicepresidente del parlamento venezolano, Edgar Zambrano, por su implicación en el alzamiento militar contra Maduro el pasado 30 de abril.



La Asamblea Constituyente, que goza de poderes plenipotenciarios, despojó de su fuero este martes a cinco legisladores opositores por su participación en la asonada. Con esta medida, suman 14 los diputados afectados.



Pero el caso de Casella, por ser diputado suplente, será llevado directamente a la justicia ordinaria, indicó este martes el jefe de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello.



Casella pertenece al partido Voluntad Popular, del opositor Leopoldo López, quien fue liberado de su arresto domiciliario durante el fallido alzamiento del 30 de abril y se encuentra desde entonces en la residencia del embajador español en Caracas.

Otros tres diputados implicados en el alzamiento están a resguardo en sedes diplomáticas y uno más huyó a Colombia.