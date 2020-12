Embajada de Estados Unidos: 'Aún no sabemos cuándo podemos reanudar los servicios de visas de rutina'

La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador hizo aclaraciones sobre los trámites de visas en sus dependencias diplomáticas en Quito y Guayaquil.

A través de un comunicado, se informó que, debido a los efectos de la pandemia, la misión de los Estados Unidos en el Ecuador, actualmente no puede procesar la mayoría de las solicitudes de rutina de visa de no inmigrante, incluidas las solicitudes visa B (turista) por primera vez.



Sin embargo, se especificó que las secciones consulares están procesando renovaciones de visas de no inmigrante y citas de emergencia; y, el Consulado General en Guayaquil continúa procesando un número limitado de visas de inmigrantes.



"Aún no sabemos cuándo podremos reanudar los servicios de visas de rutina y abrir citas adicionales para visas tanto en Quito como en Guayaquil. Tan pronto se determine que es seguro reanudar el procesamiento, pretendemos que las citas de rutina estén disponibles a lo largo de 2021".



No obstante, se aclaró que los solicitantes que ya programaron sus citas en 2022 podrán adelantar sus citas a una fecha anterior, sujetas a disponibilidad.



Esto porque en primera instancia se había difundido que los trámites de visas por primera vez se empezarían a tramitar a partir del año 2022, lo cual generó preocupación en decenas de ciudadanos que buscaban un visado de turismo, principalmente.



"Agradecemos su comprensión mientras trabajamos para reanudar las operaciones de visa y facilitar los viajes entre los Estados Unidos y el Ecuador, de una manera segura para nuestros solicitantes y para nuestro personal. Entérese de futuras actualizaciones a través de nuestras redes sociales y sitio web, según lo justifiquen las novedades", finalizó el comunicado.