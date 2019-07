Emaseo deberá presentar su plan de acción y un informe sobre el contrato con Recobaq

LEA TAMBIÉN

En su sesión número 11, el Concejo dispuso el pasado martes 23 de julio de 2019 a la Empresa de Aseo (Emaseo) que presente un informe sobre los incumplimientos en los contratos con Recobaq y Themac Andina, en 30 días. Y en 45 días, una explicación similar con otros contratos que tenga la empresa.

Este fue el último de los cuatro puntos de una resolución que incluye un pedido a Contraloría para ampliar el examen especial sobre la declaratoria de emergencia en la recolección de basura en el 2018 y el contrato con Recobaq.



Esta empresa es la proveedora de los nuevos recolectores. Parte de esos camiones se usan en el sistema de contenerización que se implementó desde el 2011, con Themac Andina.

Además, el Concejo dispuso que se solicite a la Procuraduría General del Estado analizar la legalidad de lo actuado en el contrato con Recobaq. Finalmente, pidió a Emaseo que presente un plan de acción para mejorar el servicio.



Previamente, la gerenta de Emaseo, Yolanda Gaete, informó que encontró una situación caótica en la empresa, con datos financieros, de personal, de contratos y operativos poco claros. Dijo que por ello se debe buscar financiamiento para el pago de contratos pendientes, la mayor parte destinados al mantenimiento de recolectores, a cargo de Recobaq. En total son USD 5,4 millones.



En el debate, el edil Bernardo Abad (ID) preguntó a Gaete algunas cifras: en Quito se recogen 2 200 toneladas de basura al día y el costo de su recolección es de USD 66 por tonelada. En Guayaquil, es de USD 39.



Pero Gaete señaló que no es comparable porque en Guayaquil se maneja aparte la limpieza de parques y mercados. “Eso no significa que no se deba y no se puedan hacer optimizaciones en el costo”.



Abad señaló que se debe tomar en cuenta que a la gente le importa que se recoja bien la basura, no quién lo haga. Lo dijo porque en el debate, concejales de Compromiso Social mostraron preocupación por una posible “privatización”, aunque aún no se conoce cuál modelo planteará la gerencia.“Se hace alusión a los derechos de los trabajadores y no a los del resto de la ciudadanía que no está satisfecha con el servicio. Ante la crisis, ¿no será de cambiar de modelo? ”, dijo.



Gaete puntualizó que el presupuesto de Emaseo es de USD 52 millones, según las proyecciones por la tasa de recolección de basura en este año. “No podemos gastar más allá de esos recursos y tenemos que priorizar”.



Para el alcalde Jorge Yunda, el problema es “matemático. Usted tiene un déficit porque le cuesta casi 70 dólares la tonelada cuando en otras ciudades cuesta 30 dólares, ¿cuál va a ser su gestión para que baje a esos valores competitivos?”. Ese es el reto de la Gerenta de Emaseo, señaló.