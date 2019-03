Las elecciones se inauguraron con retrasos en Santo Domingo de los Tsáchilas 

LEA TAMBIÉN

La alarma del Colegio Antonio Neumane, de Santo Domingo de los Tsáchilas, se activó a las 07:00 de este 24 de marzo del 2019 para dar inicio al proceso electoral que se desarrolla a escala nacional.

Al menos unas 50 personas ingresaron hasta la institución para ejercer el derecho al voto a primera hora de la mañana. Sin embargo, en la mesa 003 de hombres el proceso electoral no empezó a tiempo. Eso debido a que no habían llegado todos los miembros de la Junta Receptora del Voto.



El ciudadano Wilmer Barrales mostró su molestia por la tardanza. Él llegó al Colegio Antonio Neumane a las 06:20 desde la cooperativa Che Guevara. "Vine temprano para votar porque debo trabajar y hasta las 07:20 aún no he sufragado".



A las 07:30 comenzó el sufragio en todas las juntas del colegio Antonio Neumane. En los otros 119 recintos electores, las votaciones comenzaron puntuales, según el Consejo Nacional Electoral.

Autoridades inauguraron la jornada electoral en el Colegio Antonio Neumane, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

Andrea Maldonado, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, señaló que ayer, 23 de marzo del 2019, se habilitaron los caminos rurales que registraron deslizamientos de tierra por el periodo invernal. Además se encuentra maquinaria operativa en esas vías para contrarrestar alguna emergencia vial que se presente en la zona rural.



En la provincia, el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial se encuentra activado. Además está en marcha un plan de contingencia invernal y uno por las elecciones, que cuenta con la participación de alrededor de 4 000 militares y policías.



Este domingo 24 de marzo en Santo Domingo de los Tsáchilas se elegirán a un prefecto, un alcalde, 13 concejales urbanos y rurales y a los miembros de las Juntas Parroquiales, de la zona rural.



A las 06:30, la Junta Provincial Electoral del CNE inauguró las votaciones en presencia de los candidatos y autoridades provinciales y cantonales.