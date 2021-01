Corresponsabilidad ciudadana, clave en recintos con más juntas

La parroquia de Chillogallo, en el sur de Quito, agrupa a tres de los cuatro recintos electorales más grandes para las elecciones del 7 de febrero.

Este sector tiene una valoración ‘roja’ dentro de la Delegación de Pichincha del Consejo Nacional Electoral (CNE), por la cantidad de electores que se espera el próximo domingo 7 de febrero del 2021.



La Unidad Educativa Pedro Traversari acogerá a 22 400 votantes. Ahí se instalarán 64 juntas receptoras del voto (JRV), con 350 electores cada una. Otros establecimientos con la misma cantidad de juntas son el Almirante Howard y la Academia Miguel Iturralde.



El Instituto Consejo Provincial de Pichincha también tendrá 22 400 votantes, pero está en la parroquia San Bartolo, igual en el sur de Quito.



Al frente del colegio Traversari reside Verónica Cuaspú, de 39 años. Contó que en comicios anteriores las filas y ventas copaban las inmediaciones. Con la pandemia del coronavirus, las autoridades quieren cambiar ese patrón. El CNE aumentó 611 recintos para evitar aglomeraciones, por lo que habrá 4 276 recintos para 12,7 millones de votantes.

Los 10 recintos que más votantes recibirán en un solo edificio están en los cantones Quito, Durán y Loja.



Para el sufragio, el CNE actualizó el protocolo de bioseguridad por el covid-19 y pide a los municipios establecer un perímetro de seguridad alrededor de los recintos y controlar el espacio público, para que no haya comercio informal.



En la manzana donde está el colegio Traversari, personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) habló con los dueños de locales para que el 7 de febrero no saquen mercadería a las veredas.



Paulina Peña, directora de la Delegación de Pichincha del CNE, explicó al ingreso de cada predio funcionarios electorales verificarán que los ciudadanos usen correctamente la mascarilla y no estén acompañados. No se tomará la temperatura a las personas.



Después del acceso, los electores encontrarán un espacio de información, en caso de que no sepan en qué JRV deben sufragar. Cerca de ahí se ubicará la mesa preferente para personas con discapacidad.

Los electores que ya sepan la junta serán direccionados a su respectiva mesa, siempre con un flujo unidireccional, demarcado con señalética.



Las juntas se podrán instalará en cuatro formas, dependerá del espacio disponible, para garantizar la ventilación.



El primer vocal de mesa tendrá un visor para verificar la identidad de las personas cuando se retiren la mascarilla. Se recomienda que cada persona lleve su esfero, de lo contrario se le proveerá en la junta y después será desinfectado.



Peña dijo que el personal de las FF.AA. colaborarán con el control. En los exteriores, se tendrá el apoyo de la Policía y del Municipio de Quito.



La funcionaria dijo que será clave la corresponsabilidad ciudadana, para que se cumpla el distanciamiento social y se respete el flujo unidireccional. Por eso se recomienda que antes de votar, consulten su mesa de votación en la web del CNE o a través de la línea 150.



La Universidad Guayaquil habilitó el espacio de 10 facultades, cada una catalogada como un recinto electoral diferente. Si se suman todas las 184 JRV se desprende que 64 400 ciudadanos ejercerán su voto en esas instalaciones.



El director de la Junta Electoral de Guayas, Jhon Gamboa, detalló que se retiraron 74 mesas, con lo que 25 900 votantes no tendrán que acudir al sitio.

Las pruebas para JRV

​

El Ministerio de Salud confirmó que aplicará las pruebas rápidas de antígenos a los 271 642 integrantes de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para las elecciones. Las muestras se tomarán entre mañana y el jueves, en la unidad de salud más cercana al domicilio del integrante de la mesa.



Mañana y el martes, las pruebas se realizarán a miembros principales de las JRV. El miércoles y el jueves , se aplicarán a los integrantes suplentes. Los resultados se entregarán en quince minutos.



Las pruebas de covid se tomarán en horarios diferenciados, según el número de cédula de los miembros . A las 08:00, cédulas que terminan en 2; a las 09:00, en 4; a las 10:00, en 6; 11:00, en 8.



Finalmente, a las 12:00, cédulas que terminan en 1; a las 13:00, en 3; 14:00, en 5; a las 15:00, en 7; a las 16:00, en 9.

En contexto



En los recintos electorales más grandes se contará con la vigilancia del sistema Distancia2 del Ecu-911. El 7 de febrero estarán habilitadas 38 808 juntas receptoras del voto (JRV). Los paquetes electorales ya se distribuyen a las 24 provincias del país.