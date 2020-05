Elecciones del 2021 sufren cambios en su cronograma

LEA TAMBIÉN

La pandemia del covid-19 empieza a alterar el cronograma para los comicios del 2021. Además, tendrá incidencia en el presupuesto.

Una de las primeras actividades en ser reprogramadas es la campaña de cambios de domicilio para las votaciones del 7 de febrero del 2021 para asamblesístas, Presidente de la República y parlamentarios andinos. Esta acción contemplaba el desplazamiento de brigadas desde el martes pasado.



Ayer, 6 de mayo del 2020, un día después de que el proceso debía arrancar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió suspender esta tarea porque las delegaciones de este organismo permanecen cerradas por la emergencia sanitaria.



Los consejeros postergaron para una nueva reunión del Pleno el análisis de las alternativas. Una de ellas es que se lo haga a través de la web del organismo desde el 16 de mayo por 30 días.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, propuso que se pida la colaboración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad (IESS) para usar la plataforma de esta institución.



José Cabrera y Estela Acero, consejeros de mayoría, señalaron que no se puede limitar este derecho solo para los afiliados de la seguridad social.



Además, identificaron un problema: un reglamento del CNE impide que accedan a los cambios de domicilio las personas que tienen multas y que no pueden pagar porque las oficinas del ente permanecen cerradas desde marzo pasado.



El exconsejero Fausto Camacho, del Observatorio Electoral, dice que este no supone complicaciones, a menos que un ciudadano se haya mudado de provincia.



Lo que le preocupa es que los consejeros todavía no se pongan de acuerdo sobre otros elementos como el padrón electoral, formas de votación o los procedimientos que se aplicarán para escoger a los candidatos.



La última reforma al Código de la Democracia le dio 120 días al CNE para “una auditoría independiente al registro electoral” y su depuración. El plazo corre desde el 3 de febrero pasado cuando la norma fue publicada en el Registro Oficial.



Al organismo le quedan apenas 26 días y no ha aprobado aún una resolución. Los consejeros no han vuelto a discutir sobre este asunto en el Pleno, en los últimos 50 días de confinamiento.



Otro plazo está por vencerse. Según el cronograma del CNE, la fecha límite de presentación de documentación para verificación e inscripción de la organizaciones políticas termina el 19 de mayo próximo.



Camacho advirtió que el CNE no podrá alterar los plazos que estipula la ley para el proceso, por ejemplo, que la convocatoria a elecciones se haga 120 días antes de la fecha prevista y que el listado de votantes deberá definirse con 90 días de anticipación.



Entre los pendientes también está el reglamento para los consejos consultivos de las organizaciones políticas. Ayer los consejeros se tomaron dos horas y no lograron ponerse de acuerdo ni en el primer artículo.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, advirtió que la pandemia “trastoca” el presupuesto para las elecciones, pues se deberán tomar medidas de bioseguridad.



El monto todavía no se define y Atamaint aclaró que el organismo no tiene la facultad para excluir la entrega de fondos públicos para la promoción electoral, pues adujo que se trata de una disposición constitucional.



“Esto de acceder o no a los fondos para campaña y destinar para salud pasa por la decisión de las organizaciones políticas”, señaló. Este era un planteamiento de Guillermo Lasso, de Creo.



Atamaint sostuvo que para los próximos comicios se pedirán recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y se adelantarán diálogos con las organizaciones políticas sobre las formas de votación.



“Nuestro horizonte para que todo esté a punto tiene ser el 1 de noviembre, donde tenemos que implementar ya las capacitaciones, los simulacros, para que esté a punto para el 7 de febrero”, sostuvo.



Para los comicios, se baraja la opción de que las votaciones se realicen en tres días o a través de mecanismos telemáticos.