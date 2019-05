Ejército colombiano abate al número dos de líder disidente de las FARC

LEA TAMBIÉN

Un comando de la Policía y miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) abatieron en el selvático departamento del Guaviare (sur) a Yeison Eduardo Herrán Sandoval, alias Yeison Orejas, la mano derecha del líder disidente de las FARC alias Gentil Duarte, informó esa institución en un comunicado este miércoles 29 de mayo del 2019.

La operación se llevó a cabo el martes 28 de mayo en la aldea Chaparral, en la que también fue abatido alias Culebro, que formaba parte del entorno de seguridad de alias Yeison Orejas y fueron capturados otros tres presuntos integrantes de esa disidencia de las FARC, que no aceptan el acuerdo de paz.

En una declaración institucional en la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que Yeison Orejas era el "zar de la extorsión en los departamentos del Guaviare, Meta (centro) y Putumayo (fronterizo con Ecuador)".



"Este sujeto ha sido también el causante de múltiples actos terroristas y ha estado presente en la intimidación de líderes sociales", agregó el jefe de Estado.



Según el New York Times, unos 3 000 integrantes de la antigua guerrilla de las FARC se declararon en disidencia tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016.



En la operación contra esta disidencia de FARC la fuerza pública se incautó de un fusil, dos escopetas, una pistola, una granada de mano y otras once de 40 milímetros.



En el operativo participaron aeronaves de combate de la FAC y grupos especiales Jungla y Gaula Elite, la unidad antisecuestros y antiextorsión de la Policía.



Sobre Yeison Orejas, Duque aseguró que tanto él como el Culebro "eran responsables de asesinatos y extorsiones de distintas magnitudes".



"Se hablaba de participación en masacres, en atentados contra miembros de la fuerza pública y, recientemente, en delito de extorsión", concluyó Duque.



Yeison Orejas era el encargado de controlar las actividades de extorsión y narcotráfico en los municipios de Nueva Colombia, La Tigra, Bellavista, El Internado, El Tigre, Vista Hermosa, Puerto Rico y Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare), por orden de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte.



Las autoridades le atribuyen acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil, desplazamientos forzados y actividades ilícitas ligadas al cobro de extorsiones a distintos sectores gremiales de esa región del país.



Sobre él existía una orden de captura por los delitos de terrorismo, desplazamiento forzado, extorsión, concierto para delinquir con fines extorsivos y de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Militares.

Gentil Duarte fue el primer guerrillero de las FARC en apartarse del proceso de paz al que luego siguieron John 40 y Rodrigo Cadete.