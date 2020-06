El ejemplo de las autoridades en el uso de mascarillas es importante en medio de la pandemia

LEA TAMBIÉN

Las cuentas de redes sociales de autoridades nacionales y seccionales tienen una buena cantidad de fotografías en las que dan cuenta de sus actividades diarias. La mascarilla, en muchas de esas imágenes, se convirtió en un accesorio que va más allá del atuendo.

Tres expertos hablaron de las principales recomendaciones sobre su uso. Para Rodrigo Henríquez, investigador en Salud Pública, las autoridades nacionales y seccionales están llamadas a poner el ejemplo sobre su utilización correcta.



El investigador dijo que un error recurrente (no solo en lo relacionado con las autoridades), es el no cubrir completamente la nariz y boca. Otra falta es tocar la parte frontal de la mascarilla. “Esa parte debe ser considerada como contaminada y no debería tocarse”, dijo.



Freddy Palma, médico ocupacional de la Universidad de Las Américas (UDLA), señaló que las autoridades deben tener en cuenta el tipo de mascarillas según el lugar en donde se movilizarán.



“Por ejemplo, si el Ministro de Salud está en un hospital debe utilizar una mascarilla N95 o lo que se conoce como un respirador. Pero si está en una charla o salidas de campo puede usar una mascarilla pequeña”, señaló Palma.



Para Andrea Manzano, docente de la Universidad Católica del Ecuador, las autoridades sí han realizado un trabajo de promoción del uso de las mascarillas. Esta experta señala que la falta de costumbre en el uso de este dispositivo es lo que ocasiona que se cometan mayores errores.



Uno de ellos, para Manzano, es el bajar la mascarilla para poder respirar mejor. Recomienda que esto se evite.



El 5 de junio pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó a los diferentes gobiernos que alienten al público en general a usar mascarillas de tela en los lugares que haya “una transmisión generalizada y sea difícil el distanciamiento físico, como en el transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados”.