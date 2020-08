'Estamos para quedarnos' en EE.UU., dice TikTok ante prohibición y rumores de venta

LEA TAMBIÉN

“Estamos aquí para quedarnos”, aseguró el sábado 1 de agosto del 2020 Vanessa Pappas, responsable de la rama estadounidense de la popular aplicación TikTok, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que prohibiría a la empresa de origen chino la actividad en su país.

“Hemos escuchado su creciente apoyo y queremos agradecerles. No tenemos planes de irnos”, insistió en un video publicado en la aplicación y destinado a calmar a los usuarios preocupados.



“Estamos aquí para quedarnos. ¡Sigan haciendo oír su voz y sigan apoyando a TikTok!”, expresó Pappas.



Esta reacción tiene lugar luego de que el diario The New York Times señalara el sábado que ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, ha ofrecido vender la rama estadounidense como pretende el gobierno de Estados Unidos, en su recelo por proteger datos reservados.



Varios medios de prensa aseguran que la gigante tecnológica Microsoft está en negociaciones avanzadas para comprar TikTok, aplicación de videos de entretenimiento que dispone de casi mil millones de usuarios en el mundo.



“Aunque no comentamos sobre las especulaciones, confiamos en el éxito a largo plazo de Tiktok” en Estados Unidos, respondió el grupo.



Después de semanas de rumores y presiones, el presidente Trump anunció el viernes que iba a prohibir la actividad de la red social en su país.



La Casa Blanca había indicado horas antes que Trump se aprontaba para firmar una orden oficial para obligar a ByteDance a separarse de TikTok, en nombre de la protección de la seguridad nacional.



Washington sospecha que la firma estadounidense puede ser utilizada por la inteligencia china para realizar espionaje y robar datos secretos, lo que la compañía siempre ha negado firmemente.



Funcionarios y legisladores estadounidenses también han expresado esa preocupación por la posibilidad de que TikTok sea utilizado con esos fines.



Su popularidad ha crecido aún más en medio de los meses de pandemia y distanciamiento social.



“Debemos estar atentos al riesgo de que se transfieran datos privados y confidenciales a gobiernos abusivos, incluido el nuestro”, alertó por su parte el sábado Jennifer Granick, de la poderosa organización de derechos civiles ACLU, sobre el asunto.



Sin embargo, destacó que “prohibir una plataforma, incluso si fuera legalmente posible, perjudica la libertad de expresión en línea y no hace nada para abordar el problema más amplio de la vigilancia gubernamental injustificada”.