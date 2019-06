EE.UU. responderá con 'fuerza grande y abrumadora' a cualquier ataque de Irán

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes 25 de junio del 2019 a Irán de que su país responderá con "una fuerza grande y abrumadora" cualquier ataque contra objetivos estadounidenses, poco después de que su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, tendiera la mano para dialogar.

En un hilo de tuits, el mandatario volvió a elevar el tono hacia los iraníes.

"La muy ignorante e insultante declaración de Irán hecha pública hoy solo muestra que no entienden la realidad. Cualquier ataque por parte de Irán contra cualquier estadounidense será respondido con una fuerza grande y abrumadora. En algunas áreas, abrumadora significa erradicación", afirmó Trump en Twitter.



El mandatario recordó que su país no olvida "el uso" por parte de Irán de artefactos explosivos y de bombas antiblindados que, aseguró, "han matado a 2 000 estadounidenses y herido a muchos más", sin ofrecer más precisiones.



Y subrayó que "el liderazgo de Irán no comprende las palabras amable o compasión, nunca lo ha hecho. Lamentablemente, lo que entienden es Fuerza y Poder, y EE.UU. es de lejos la Fuerza Militar más poderosa del mundo, con 1,5 billones de dólares invertidos durante los últimos dos años".



Agregó que "el maravilloso pueblo de Irán está sufriendo y sin ninguna razón en absoluto. Su liderazgo gastó todo su dinero en el Terror".



Sus palabras se producen poco después de que Bolton declarara en Jerusalén, donde se encuentra de visita, que Trump "mantiene la puerta abierta a negociaciones reales" con Irán sobre la cuestión nuclear.



En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense fue preguntado este martes por el mensaje que quiere mandar a Irán, a lo que contestó: "Les diré cuál es el mensaje, cuando ellos estén listos, nos lo tienen que hacer saber".



"Lo que sea que quieran hacer, estoy listo", advirtió. Cuestionado sobre el estallido de una hipotética guerra con Irán, Trump dijo que no se va a necesitarninguna "estrategia de salida". "No hago estrategias de salida", zanjó.



Para Irán, las sanciones impuestas el lunes por EE.UU. a su líder supremo, Alí Jameneí, demuestran que Estados Unidos miente cuando afirma que quiere negociar y suponen el final de la diplomacia para ambos países.

Así se expresó hoy martes el presidente iraní, Hasan Rohaní, en una declaración publicada en la web oficial de su oficina.



"Los estadounidenses no quieren negociar? Si son honestos, por qué sancionan al ministro de Exteriores de Irán al mismo tiempo que pretenden que quieren negociar? Entonces es evidente que mienten", apuntó Rohaní.



A su juicio, EE.UU. debería esperar un tiempo para ver si su pretensión de negociar es verdadera o falsa y avisó de que el límite de "la paciencia" de la República Islámica pasa por no violar sus líneas rojas, es decir, las fronteras del país.



"Cuando un avión cruza nuestras fronteras, ha cruzado nuestra línea roja y tenemos derecho a defendernos", destacó Rohaní, y añadió que Irán no busca humillar a EE.UU., pese al derribo de un dron estadounidense el jueves pasado en el Golfo Pérsico.



"No buscamos humillar a EE.UU., pero esta acción ha creado un gran espíritu en la nación iraní y ha demostrado que tenemos las capacidades necesarias para contrarrestar la amenaza de los enemigos", afirmó Rohaní.



La tensión entre ambos países ha ido en aumento desde que EE.UU. se retirara el año pasado del acuerdo nuclear con Irán, pero ha alcanzado nuevas cotas desde abril, cuando Trump decidió no renovar las exenciones a la compra de petróleo iraní.



A ello se ha sumado el incremento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio y el saboteo de cuatro petroleros en un puerto emiratí.

El último incidente fue el derribo la semana pasada del dron estadounidense MQ-4 Triton que, según Irán, violó su espacio aéreo, algo que el Pentágono lo ha rechazado.



El lunes, el embajador permanente de Irán en la ONU, Majid Takht-Ravanchi, advirtió de que su Gobierno no puede entablar un diálogo directo con EE.UU. mientras su país esté siendo amenazado.



Trump impuso este lunes sanciones al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y otros responsables del país persa.