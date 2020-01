Fuerzas de EE.UU. deben marcharse 'vivas o muertas', amenaza líder de Hizbulá

LEA TAMBIÉN

El líder del grupo chií libanés Hizbulá advirtió que las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio deben abandonar la región "vivas o muertas" en las próximas semanas, después de que Washington matara en Iraq al comandante iraní Qasem Soleimaní, aliado del movimiento libanés.

"En los próximos días y semanas, EE.UU. debe abandonar la región. La alternativa a que (los soldados) se marchen vivos, es que lo hagan muertos, en ataúdes", advirtió Nasralá en un largo discurso retransmitido por televisión, el segundo que ofrece desde el asesinato de Soleimaní.



El líder afirmó que la respuesta al bombardeo selectivo que EE.UU. efectuó la madrugada del 3 de enero en Bagdad contra líderes militares chiíes "no es una sola operación sino un largo camino que debe llevar a cancelar la presencia de las fuerzas americanas de la región".



Asimismo, agregó que el ataque lanzado por Irán el 8 de enero en represalia por la muerte de Soleimaní contra la base militar de Ain al Asad, en suelo iraquí y con presencia de tropas estadounidenses, "no es el final, es una bofetada".



"Los americanos dicen que el mundo es más seguro después de la muerte de Soleimaní, pero yo les digo que van a descubrir que están equivocados con la sangre y el mundo no va a ser el mismo después de la muerte de Soleimaní", vaticinó Nasralá.



Esta no es la primera vez que el clérigo jura venganza por el asesinato del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, destacado aliado de Hizbulá y que coordinaba la lucha de las milicias chiíes en Siria en el bando del presidente Bachar al Asad.



A pesar de la presencia de Hizbulá en el Líbano, Washington tiene una estrecha relación con el país de los cedros y aporta sumas de dinero para apoyar a las tropas libanesas así como otros proyectos humanitarios.