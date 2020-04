Arrestan a hombre en EE.UU. por amenazar con disparar a quien no lleve mascarilla

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre en Florida,Estados Unidos, fue arrestado esta semana porque amenazó en su página de Facebook con iniciar un tiroteo en un supermercado donde, según él, no había suficiente gente usando mascarillas para protegerse del coronavirus, confirmó la policía este viernes 17 de abril del 2020.

Robert Kovner, de 62 años, escribió que iba a “vaciar todos sus cartuchos” en un supermercado Publix porque según él la gente no llevaba suficientes máscaras de protección, dijo la comisaría del condado de Highlands, en el centro de Florida.



“¿Es que tengo que dispararles en el estacionamiento a ustedes, idiotas egoístas, para que entiendan el mensaje?”, habría escrito Kovner en Facebook, según informaron medios locales. El post original no era visible al público este viernes 17.



“¡Créanme que el virus no es lo único que puede causar su muerte!”.



La policía escribió que está al tanto de que “estos son tiempos difíciles, pero no hay excusas para hacer amenazas como ésta”.

“ +No es un chiste. No es un mal día. Es un crimen. Y siempre los tomaremos seriamente y usted irá a prisión”, añadió.



Un portavoz policial dijo el viernes que el hombre salió bajo fianza de USD 30 000 y que se le confiscaron las armas.



Florida es uno de los estados con leyes más laxas en materia de compra y porte de armas, en un país que padece una epidemia de tiroteos masivos y donde el libre uso de las armas de fuego está garantizado por la Constitución.



Las tiendas de armas fueron catalogadas como esenciales y se han mantenido abiertas durante la pandemia, registrando récords de ventas desde marzo.



Siguiendo los lineamientos del gobierno federal, Florida recomienda a sus residentes usar máscaras para ayudar a frenar la expansión del virus, pero su uso no es obligatorio excepto en ciudades como Miami y Miami Beach, cuyos alcaldes sí ordenaron su uso en espacios cerrados.



Hasta el viernes, el virus covid-19 dejaba más de 24 000 casos y 680 fallecidos en Florida.