Procastinamos y no alcanzamos metas: Edith Delgado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En estos días, cuando está por terminar un año, las personas suelen hacer balances de metas cumplidas y no cumplidas. Al acercarse el fin del 2018, Edith Delgado, psicóloga, que trabaja con hipnosis, dio algunas pistas sobre cómo trazarse objetivos y cumplirlos.

¿Por qué el balance de metas personales cumplidas no suele ser positivo al final de cada año?



Ocurre que los seres humanos procastinamos todo el tiempo. Por ejemplo alguien dice este año que viene voy a conseguir novio, pero nunca sale a fiestas. La gente se ocupa de otros temas y aún así sufro porque no logro conseguir lo que quiere. Algo común es decir que van a bajar de peso, pero en lugar de hacerlo engordan muchísimo más y así, el siguiente año dicen después lo haré.



¿Qué hacer para no seguir difiriendo esos objetivos?



En la terapia llamamos procastinar a las soluciones intentadas redundantes. Los psicólogos les preguntamos a las personas qué es lo que han hecho para dejar de hacer eso que quisieron hacer. Se les sugiere hacer una activación, por ejemplo, si quiere bajar de peso para el 2018, debieran preguntarse qué es lo que hicieron el año anterior para subir ese peso que necesitan bajar. Eso sirve para hacer consciente esa parte inconsciente que hace que coman demasiado. Entonces recuerdan por ejemplo, que les encanta comer papitas fritas o fritada.



¿Cómo resulta efectivo eso de hacer consciencia de lo que se hace?



Con el mismo ejemplo, la gente ya sabe que debe parar de comer papas fritas o fritada para bajar de peso. Y tiene que empezar con pequeñas activaciones, procastinando al revés. Así pueden planear no comer esos dos productos sino solo uno esta semana y así, logran decir mañana iré a comer y no ingieren esos productos, procastinan al revés. Alguien dice no me gusta hacer ejercicio, prefiero dormir, entonces se levanta y hace cinco minutos de ejercicio y se vuelve a recostar, así se van generando mínimos cambios conductuales.

¿Por qué no plantearse grandes objetivos?



A veces cuando quiero un cambio absoluto y radical me frustro porque no lo consigo, pero si comienzo a activarme de a poquito, con mínimos cambios, voy logrando transformaciones. Me encantan los dulces, pero si procastino a mi favor digo hoy no comeré dulce sino mañana y mañana no lo hago.



¿Es aconsejable escribir esas metas?



Escribir puede ser, también grabar una nota de voz.



Para algunas personas la meta principal del 2019 será ahorrar algo de dinero. ¿Deben buscar un especialista en finanzas?



Esto del gasto es una compulsión, más que ir en busca de un experto en finanzas, yo creería que la persona tiene que buscar más allá. Por ejemplo, hablar con alguien sobre qué quiere compensar a través del gasto. A veces usan la tarjeta de crédito con USD 5 000, pero no se dan cuenta de que no tienen ese monto en efectivo y se endeudan, no hay una regulación interna, se dan una satisfacción de que pueden comprar algo y eso dura cinco segundos.



¿Es bueno hacer planes anuales en familia?



Se puede empezar por planear como familias las vacaciones, pero es importante pensar lo que es saludable para la familia. Algunos se endeudan y viven peléandose por esas vacaciones.



¿Qué temas debería una persona revisar, antes de trazarse metas?



Todo lo que le hace daño, por ejemplo una adicción, que puede ser una pareja tóxica, familias tóxicas, drogas. Hay que encontrar en dónde se originan el problema para avanzar. Y no frustrarse luego, al final del año, porque no se llegó a la meta.