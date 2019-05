Detienen en Perú a ecuatoriano por presunto delito de trata de personas

LEA TAMBIÉN

Un ciudadano ecuatoriano fue detenido en Perú por el presunto delito de trata de personas cuando pretendía viajar a Estados Unidos con dos menores de la misma nacionalidad, informó este jueves 16 de mayo del 2019 la Fiscalía.

El fiscal Roberto Villacorta, titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Trata de Personas de Tumbes, explicó que la detención se realizó el martes 14 en el aeropuerto de esa ciudad, capital de la homónima región peruana fronteriza con Ecuador, por el supuesto delito de tráfico ilícito de migrantes.

El magistrado señaló en un comunicado difundido en redes sociales que el detenido, identificado como Santiago F., no tenía ningún parentesco con las menores ni tampoco ninguna autorización para viajar con ellas.



Tras haber cruzado la frontera de Ecuador con Perú, su intención era viajar en avión a Lima, en un trayecto de unos 1 000 kilómetros de distancia, y de ahí tomar otra aeronave con rumbo a Estados Unidos.



Por la gravedad del delito imputado, el fiscal ha solicitado que el ecuatoriano ingrese en prisión preventiva por 18 meses mientras continúan las investigaciones que, en caso de recabar suficientes indicios, pueden derivar en una acusación formal y un juicio.

Según recoge el diario El Comercio de Perú, el detenido declaró a la Policía que un hombre que dijo ser padrino de las menores lo citó en un hostal y le pagó una cantidad aún no determinada de dinero para que las llevase a Lima, donde las esperaba una mujer que las llevaría a Estados Unidos.

​

En el momento de su detención tenía consigo los pasaportes sellados de las dos menores y afirmó que no tuvo problemas para pasar el control migratorio que las autoridades de ambos países tienen en la frontera.

Las menores fueron trasladas a un albergue de Tumbes para que reciban una adecuada atención mientras se resuelve su situación y el paradero de sus tutores.