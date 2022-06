Niño murió ahogado en piscina de institución educativa en Manta

Familiares y vecinos del sector se aglutinaron en los exteriores de la casa de salud adonde fue llevado el menor. Foto: El Diario de Manabí

El Diario de Manabí y Redacción Elcomercio.com

Un niño de siete años murió ahogado en una piscina de una unidad educativa particular en Manta, provincia de Manabí, la mañana de este miércoles 1 de junio del 2022.

El hecho sucedió aproximadamente a las 11:00 mientras el menor y sus compañeros de clase celebraban el Día del Niño.

Una profesora de la institución, que prefirió no identificarse, contó que dejó a los niños solos por un momento para repartir el pastel pero cuando regresó a ver en cuestión de segundos el infante era sacado de la piscina por otro compañero.

Ella afirma que el niño fue trasladado a un centro de salud con signos vitales. Esta versión es rechazada por los familiares quienes afirman que su hijo llegó a la casa de salud sin vida.

En los exteriores de la casa de salud se aglutinaron la docente y los padres del niño, entre otras personas que buscaban saber qué sucedía. Ambas partes hablaban en medio del llanto.

El padre del menor le recriminó a la docente que no pudo cuidar de su hijo.

“Es descuido de la profesora porque ella tiene solamente tiene tres alumnos y los tres alumnos no los pudo tener en cuenta. A una piscina lo mandan solo. Eso no es responsabilidad. Se le dijo a usted en la mañana que tenga cuidado con el niño porque es inquieto. No metan al niño a la piscina solo”, le gritó el progenitor a la profesora.

Mientras hablaba, la mamá rompía en llanto. “No puedo creerlo”, decía.

“No es descuido”, replicó la docente y tras esas palabras y con los ojos acuosos prefirió retirarse del lugar.

El Cuerpo de Bomberos dijo que la información que poseían es que un niño estaba en una piscina y que habría tenido inconvenientes al ingresar a esa área.