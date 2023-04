Lluvias, tormentas y ráfagas de viento en Ecuador este fin de semana

Durante esta semana, Quito tuvo lluvias y mucho frío en las mañanas y tardes. Estas condiciones se observan en el sector de la avenida de Las Naciones Unidas. Fotos: Diego Pallero / EL COMERCIO

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informa que las malas condiciones climáticas por el invierno se mantendrán hasta el lunes 24 de abril del 2023.

En su alerta número 20 se informa que desde la noche del miércoles 19 de abril hasta el lunes 24 habrá lluvias, tormenta eléctricas y ráfagas de viento.

El Inamhi pronostica que las lluvias en la Costa se mantendrán hasta este sábado 22 de abril.

Según el mapa de riesgos, las precipitaciones fuertes estarán en el interior de la región Litoral. El color rojo se dispersa por las zonas de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas.

Habrá niveles altos en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y El Oro.

En la Sierra, el invierno será de variable intensidad, pero los niveles serán altos en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Loja.

En la Amazonía también tendrá niveles altos. Las lluvias son fuertes desde el miércoles 19 y estarán así este sábado 22 y domingo 23 de abril. Napo, Sucumbíos, Morona Santiago y Orellana estarán bajo esas condiciones.

Las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas. El Inamhi aconseja a los ciudadanos evitar estar en lugares altos. Se refiere a cerros y montañas; no permanecer en lugares abiertos, no refugiarse debajo de los árboles, no estar cerca de los cabes de postes eléctricos y antenas. Además, pide proteger a sus animales.

