Excursionista fue rescatado tras extraviarse en la laguna de Quilotoa

El ciudadano se había separado de su grupo y se desorientó en la laguna de Quilotoa. Foto: archivo / EL COMERCIO

Juan Carlos Holguín (I)

Organismos de socorro rescataron a un excursionista que se había extraviado en la laguna de Quilotoa, en la provincia de Cotopaxi. El ECU 911 Ambato coordinó las operaciones.

La alerta ingresó vía telefónica a las 18:44 del sábado 3 de septiembre del 2022. Quien llamó fue el propio ciudadano que logró comunicarse con la línea 911. “No sé dónde me encuentro, estoy cansado y no sé para dónde dirigirme, me perdí de mi grupo”, informó el hombre al evaluador de emergencias del ECU 911.

Con los datos del excursionista, inmediatamente se coordinó desde la Sala Operativa ECU 911 Cotopaxi la asistencia de las unidades especializadas de emergencia. Fueron despachados elementos del Cuerpo de Bomberos Pujilí, Policía Nacional y el apoyo de un grupo local de rescatistas.

Mientras tanto, hasta la llegada del personal de rescate, el ciudadano recibió indicaciones por parte de los socorristas mediante una llamada tripartita. Los expertos le dijeron qué hacer para mantener el calor corporal. Y obtuvieron más datos para lograr una ubicación más rápida.

Luego de tres horas de búsqueda, se logró ubicar el paradero del montañista ecuatoriano, quien fue puesto a buen recaudo. Tras una evaluación médica se determinó que no era necesario su traslado a una casa de salud.

Los organismos de socorro entregan los siguientes consejos para evitar incidentes y extravíos en las montañas:

Utilizar zapatos adecuados, ropa abrigada e impermeable.

Llevar protector solar, averiguar la condición del tiempo (clima) previamente.

Si la persona no tiene experiencia, es recomendable que contrate un guía o asesoría especializada.

Siempre se debe informar a familiares o amigos las rutas planificadas y el tiempo de duración previsto para la excursión.

En el caso que se encuentre extraviado, llame al 911, proporcione la ubicación a un familiar y permanezca en el lugar hasta que las unidades de primera respuesta acudan al sector.