Ecuatorianos que vivían en Ucrania ‘prefieren quedarse’ en Europa

Andrea Medina y Róger Vélez (I)

La Cancillería confirmó hasta la tarde de ayer que 257 ecuatorianos que estaban en Ucrania llegaron a Polonia, 48 a Eslovaquia, 71 a Hungría, 10 a Moldavia y otros dos a Rumania. Suman 388.

Los datos fueron presentados por el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, quien insistió a las familias para que pidan a los estudiantes que quieren quedarse en territorio europeo que regresen.

“Hay chicos que aun habiendo vivido lo que han vivido, han preferido quedarse. Estamos en una guerra que no sabemos dónde va a terminar”, indicó Holguín. Y agregó que muchos estudiantes incluso han pedido que sus mascotas retornen en el vuelo humanitario, para ellos quedarse.

El Canciller recordó que la salida de ese primer vuelo está ya autorizada cuando se complete el cupo de 350 asientos, y que saldrá mañana en la noche. Incluso dijo que hay un cupo para 25 ecuatorianos que podrán salir en el vuelo humanitario de México.

Para convencer a los estudiantes que no quieren volver, Holguín desmintió que al tomar este vuelo -que no tiene costo- no podrán volver a Ucrania. “Es un rumor falso, no hay ningún impedimento de regresar a continuar sus estudios si así lo decidieran”.

En la mañana se indicó que para que puedan llegar al aeropuerto se les enviará buses a los refugios en los que se encuentran. De hecho, el domingo ya salieron unos hacia Varsovia. Asimismo, se coordina con otras naciones otros traslados.

El primer vuelo humanitario es el resultado de las coordinaciones con aerolíneas de Polonia y España. La Cancillería aseguró que cuenta con un plan de contingencia para facilitar la salida de ecuatorianos en las demás localidades fronterizas, atención a quienes ya salieron, protocolos para el viaje, atención a familiares, entre otros.

Desde el Gobierno ucraniano también hubo pronunciamientos. La Cancillería de ese país solicitó a las autoridades pertinentes del país “que intensificaran el apoyo a los ciudadanos extranjeros, incluidos los estudiantes, que deseen regresar a sus lugares de origen o mudarse a terceros debido a la invasión militar rusa”.

Hasta el momento:



• 257 ciudadanos ecuatorianos en Polonia.

• 48 estudiantes están en Eslovaquia.

• 71 estudiantes han ingresado en la frontera con Hungría.

• 10 se encuentran en Moldavia.

• 2 en Rumanía.

Así se indicó en una declaración del Gobierno de Volodímir Zelenski, reproducida ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno ucraniano asegura que “está haciendo todo lo posible para facilitar su paso (de los extranjeros) por la frontera estatal, que se ha visto abrumada por la afluencia masiva de personas que huyen de la agresión armada de Rusia”, indicaron.

Asimismo, se informó que ya fueron establecidos puntos temporales de asistencia voluntaria en la frontera “para proporcionar alimentos a los estudiantes extranjeros y atender otras necesidades”.

Familiares confirmaron la salida de más jóvenes

En redes sociales se compartieron más fotos de grupos de estudiantes ecuatorianos para confirman que ellos salieron de Ucrania, muchos de ellos en buses, y arribaron a países como Polonia, Eslovaquia y Hungría. Algunas de las imágenes las difundió la misma Cancillería y el ministro Juan Carlos Holguín, desde ayer.

Carlos es padre de Gabriela, quien logró salir de Ucrania y ya está en Polonia. "Primero es la vida", recomienda que los jóvenes vuelvan.

“Mi hijo y sus compañeros ya están en Varsovia (Polonia) esperando solo el regreso a ECU… seguimos dando información a los que todavía no pueden salir que los aviones se llenen y todos puedan reunirse con sus familias”,

escribió Esteban Troya, en ­Twitter, junto a una fotografía de un grupo de jóvenes.

“Oficialmente fui el último, del grupo con que me movilicé, en salir del territorio ucraniano. Aún faltan más, sigamos ayudando a quienes quedan. Ahora nos dirigimos a los controles de entrada a Polonia”, contó Edison Montachana, uno de los estudiantes que salió desde el este de Ucrania hace casi dos días y ha compartido su trayecto en redes sociales.

Él es uno de los ya cientos de estudiantes que han tratado de pasar la frontera desde diferentes puntos con el objetivo de llegar no solo a Polonia sino a Eslovaquia, Rumania, Hungría o Moldavia.

27 ecuatorianos más rumbo a Varsovia 🇵🇱. Sonríen, están a salvo y van con su mascota Kira.

Y así como más ecuatorianos cruzan: también se compartieron desde ayer nombres, en listados de al menos cinco o más, de jóvenes cuyas familias aún no han tenido contacto con ellos. Desde la Red de Becarios de Ecuador se trata de congregar a más jóvenes que llegan a poblados fronterizos como Krakowiec, Kroscienko, y más.

Vanessa Carrera, de esta red, comentó desde ayer que muchos de los ecuatorianos siguen en la frontera y que ya se han comunicado con ellos y están bien.