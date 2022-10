Avioneta estrellada en Guayaquil deja dos fallecidos

La avioneta quedó totalmente calcinada tras el siniestro. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Redacción Elcomercio.com

Una avioneta se estrelló la tarde de este martes 18 de octubre del 2022 en el sector de Sauces 1, norte de Guayaquil.

Videos aficionados mostraron cómo desde el lugar del siniestro se levantó una nube de humo negra. La avioneta quedó consumida por el fuego y sus restos esparcidos en una zona cercana a un parque. El Cuerpo de Bomberos Guayaquil llegó al sitio para controlar el flagelo.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien transitaba por el lugar dijo que presenció cómo se estrelló la avioneta. Ella dijo que hay dos fallecidos y un herido. De hecho los dos fallecidos aún permanecían en la avioneta calcinada. mientras que el herido fue trasladado a una casa de salud.

#ENVIVO/ Una #avioneta cayó en zona residencial de #Guayaquil. Mario Naranjo transmite la situación, tras el incidente registrado en el sector La Alborada Posted by El Comercio on Tuesday, October 18, 2022

Según su testimonio el piloto buscó un lugar donde estrellarse para no causar un daño mayor debido a que Sauces 1, que colinda con La Alborada, es una zona altamente poblada. "Fue un hombre que buscó no matar más personas. El piloto buscó un sitio donde no hacerle daño a los demás. Él sabía que iba a morir y buscó un parque. Es un héroe", dijo en el sentido de que el piloto buscó un área sin personas para estrellarse.

De manera preliminar se conoce que la avioneta venía desde Manta. Aún se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

La avioneta se estrelló a escasos metros de una casa en la que habitan dos adultos mayores. Ellos fueron evacuados y tuvieron que ser estabilizados debido al impacto emocional que les causó el siniestro. Otras dos mascotas también fueron evacuadas.

Asimismo, personal se encuentra restableciendo el sistema eléctrico debido a que la avioneta arrastró consigo algunos transformadores de luz.

El ECU 911 Samborondón informó que la emergencia fue coordinada con la ATM, Bomberos Guayaquil, Policía Nacional, Servicio de Gestión de Riesgos y Fuerzas Armadas.

