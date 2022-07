Andrea Montalvo: 'Un proceso de admisión no supone un costo desmesurado'

La Senescyt está acompañando de manera permanente y lo va a seguir haciendo, dijo su titular. Foto: Pixabay

Yadira Trujillo (I)

La secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, dijo en un conversatorio con medios de comunicación que "un proceso de admisión no supone un costo desmesurado". La afirmación la hizo este lunes 18 de julio del 2022, en relación a la reforma al Reglamento General a la Leo Orgánica de Educación Superior (LOES), en la que se elimina el test Transformar y se traslada la responsabilidad del proceso de admisión a cada universidad.

Frente a la exigencia de recursos para encargarse del proceso de admisión, Montalvo dijo que "en realidad existen plataformas y metodologías para un proceso de admisión que son fácilmente manejadas. "El sistema de educación superior privado es el caso. Existen plataformas que están disponibles para la sociedad y también tenemos que regresar a ver que en las universidades existen profesionales que están totalmente capacitados para orientar estos procesos".

La Senescyt está acompañando de manera permanente y lo va a seguir haciendo, dijo su titular. "No vamos a dejar solas a las instituciones de educación superior, en el caso de que así lo requieran". Montalvo asegura que existen universidades que tiene un proceso de admisión totalmente estructurado y han manifestado la intención de apoyar a las universidades que así lo requieran.

Senescyt trasladará recursos, pero presupuesto de las universidades no incrementará

La secretaria Montalvo aclaró que el presupuesto de las universidades no cambiará. Además señaló que los recursos que la Senescyt usaba para los procesos de admisión "serán trasladados de manera equitativa y articulada para las universidades que así lo requieran". Según la titular de Educación Superior, "hay muchos organismos, empresas, consultoras importantes que pueden manejar este proceso por medio de cooperaciones".

Al ser consultada sobre el monto que será dado a las universidades para este proceso, Montalvo respondió que "más que de rubros hablaría de qué es lo que se va a hacer, cómo se lo va a hacer, por medio de qué plataformas se lo va a instrumentar. La intención de cómo se va a hacer es clara y es acompañando en el proceso, brindando las facilidades que necesiten las universidades".

Una evaluación por áreas de conocimiento, no por facultad

La secretaria dijo que desde este martes19 empezarán a realizar talleres con las universidades para conocer la metodología en la que van a trabajar para sus procesos de admisión. Es muy probable, señaló, que en lugar de evaluar por facultad, las universidades empiecen a trabajar en procesos de admisión por campos de conocimiento. "No será el mismo para quien quiere estudiar una carrera del campo de la salud que para una social".

Sobre la posibilidad de que se presenten actos de corrupción, Montalvo dijo que Ecuador no está en el mismo escenario de universidad de los años 90. Asegura que el sistema de educación superior ha pasado por una madurez importante y que la Senescyt hará un monitoreo para que el proceso de admisión esté enmarcado en una política de ética y transparencia.

¿Por qué el cambio?

La secretaria de Educación Superior dice que cada universidad debe recibir a los estudiantes y confirmar sus habilidades y competencias. "Era un listado de estudiantes lo que entregábamos, la universidad que los acoge no sabía si tiene las habilidades y competencias para esa carrera, no sabía cuál va a ser la efectiva tasa de retención o si le estudiante se va a retirar. El estado no puede hacer lo que no le corresponde y no le corresponde ser una camisa de fuerza, ser el ente controlador de todo".

Montalvo reconoció que pasar el proceso de admisión a las universidades no soluciona el problema de cupos. Asegura que esa no es la intención de esta reforma. Para aumentar cupos y trabajar en la diversificación de la oferta, indica, está la reforma en cuanto a la simplificación de trámites para aumentar la oferta de carreras y de modalidades. "El sistema de acceso a las universidades no soluciona el problema, pero si lo ordena. Hace un sistema de admisión ordenado y no controlado por el Gobierno".