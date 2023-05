Alfonso Espinosa de los Monteros se retira de la televisión tras 56 años

El presentador durante su último programa de Televistazo. Foto: Captura de Ecuavisa

Kevin Puga S.

El presentador de noticias, Alfonso Espinosa de los Monteros, se retiró de la televisión este lunes, 1 de mayo de 2023, luego de 56 años y dos meses ininterrumpidos al aire.

Durante su último programa en el noticiero estelar Televistazo, el comunicador de 81 años agradeció a todas las personas que estuvieron presentes durante su carrera y recordó sus inicios en la pantalla.

"Ha llegado el momento de mi despedida (...) siento un vacío tremendo de irme de este estudio donde queda el eco de tantas palabras y el silencio de tantos pensamientos que han tejido la historia del país en más de 5 décadas", dijo Espinosa de los Monteros.

"Me costaba creer que este día llegaría (...) me voy satisfecho con lo que hice, estos años de servicio en esta profesión tan noble me llena de orgullo aunque no ha sido fácil", añadió en su despedida el presentador.

Con un "Hasta siempre" y con lágrimas de emoción, Alfonso Espinosa de los Monteros finalizó su etapa en la televisión ecuatoriana.

El noticiero de este lunes homenajeó a su máximo representante en medio de las palabras de cariño de su familia, los aplausos de varios colegas del mundo y de una calle de honor de sus compañeros.

Momento en que Don Alfonso se retira de su último programa. Foto: Captura Ecuavisa

'Don Alfonso' tuvo su primera transmisión el 1 de marzo de 1967, el mismo año en que se fundó el canal que le abrió las puertas.

Su retiro ocurre luego de permanecer 20 515 días frente a los televisores de los ecuatorianos.

La grandiosa trayectoria del querido anchor de Ecuavisa le valió un reconocimiento en el libro de Récord Guinness en el 2014 como el presentador de noticias con más tiempo ininterrumpido al aire.

El canal de televisión confirmó que colocará un busto su honor que será colocado en la sede principal, en Guayaquil.

Sucesos de relavancia nacional y mundial

El periodista acumula una larga lista de coberturas importantes. En 1969, fue presentador en la elección de Miss Ecuador. Esa fue la primera vez que se televisó el certamen en el país.

Asimismo, estuvo presente en las visitas a Ecuador del Papa Juan Pablo II (1985) y del Papa Francisco (2015). Presentó la noticia del Taurazo en 1987 y fue testigo de la primera clasificación de la Selección de Ecuador al Mundial de Fútbol en 2001.

Pero un hecho que recuerda con especial alegría es su primera cobertura internacional. Un 16 de julio de 1969 cubrió desde Cabo Kennedy el viaje que llevó a la humanidad a la luna. Así lo contó en un ‘post’ en su cuenta de Instagram. ‘Don Alfonso’ estuvo ahí cuando despegó el cohete Saturno de la misión Apolo 11.

“Fui el único periodista ecuatoriano cubriendo la noticia y la narración del despegue la hice por teléfono porque en Ecuador todavía no teníamos parábolas para recibir imágenes (...) al día siguiente transmitimos las imágenes”, escribió.

Foto de archivo de 'Don Alfonso' durante una transmisión de su programa de noticias. Foto: Ecuavisa

Trayectoria profesional

Don Alfonso nació en Quito en 1941. Junto a su familia, se trasladó a vivir a Ibarra hasta los 20 años.

Su padre era radiodifusor, de allí su gusto por la comunicación desde temprana edad. En EL COMERCIO publicó un artículo suyo con apenas 11 años y con ello tuvo su primera experiencia con los medios.

A los 17, Espinosa de los Monteros se convirtió en locutor de la radio CRI de Ibarra.

Con 21 años se trasladó a Guayaquil para ser Director de Noticias de Radio La Prensa. Cinco años después, en 1967, inició su carrera como presentador de Televistazo.

En Ecuavisa, fue Director de Noticias por 30 años, para luego ocupar el cargo de Vicepresidente de Noticias que lo mantuvo hasta su retiro.

Fuera de la televisión, Alfonso Espinosa de los Monteros ha sido capacitador y consultor de marca personal, liderazgo y comunicación para varias organizaciones.

