Ecuador vivirá dos meses sin feriados; cinco días de asueto quedan en el 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de disfrutar feriados en marzo, abril y mayo, Ecuador se apresta a vivir dos meses sin asuetos nacionales. El próximo día descanso obligatorio será en agosto y el único feriado largo, de cuatro días, que queda este 2019 en Ecuador se iniciará el viernes 1 de noviembre (traslado del Día de los Difuntos) y terminará el lunes 4 de noviembre (traslado de la Independencia de Cuenca).

Así lo establece la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, también conocida como la ‘Ley de Feriados’ aprobada en el 2016, que contempla que los días de descanso obligatorio se recorran al fin de semana cercano y que los feriados que caigan fin de semana se corran a lunes o viernes.



Con el feriado del viernes 24 de mayo, Ecuador ya cumplido seis días de descanso nacional obligatorio (1 de enero, Carnaval, Viernes Santo, Día del Trabajador y Batalla de Pichincha). La Ley establece que los únicos días de asueto inamovibles son Carnaval (con base en el calendario de la Cuaresma), Navidad y Año Nuevo.



Quedan cinco días de descanso obligatorio en lo que resta del 2019.



Este 2019, el feriado de Navidad será el único que no coincida con fin de semana. Al ser inamovible, caerá miércoles. El lunes 23 y el martes 24 serán días laborables. Sin embargo, la Presidencia tiene la potestad de revisar qué pasará la víspera de Noche Buena.



En el 2018, el Gobierno de Lenín Moreno declaró feriado obligatorio el lunes 24 de diciembre, que se sumó al ya preestablecido martes 25.



Lo que sí ya está definido es qué pasará el fin de año del 2019. El lunes 30 y el martes 31 de diciembre no constan como feriados nacionales en Ecuador, pero serán días de descanso “recuperable”. Así reza en el Decreto 858 suscrito en el 2015 por el entonces presidente Rafael Correa.



Sin embargo, la medida, según esa regla, será obligatoria para el sector público y opcional para el sector privado. Correa dispuso que el pago por la recuperación de esos días sea igual al establecido para una jornada ordinaria: no serán horas extras ni suplementarias.



De esa forma, el último fin de semana del año también tendrá cuatro días de descanso para el sector público (aunque dos de ellos recuperables), que se sumarán al asueto obligatorio del miércoles 1 de enero del 2020.



Estos son los feriados nacionales que quedan en el 2019:



Agosto

- Viernes 9 (Primer Grito de la Independencia)



Octubre

- Viernes 11 (Independencia de Guayaquil)



Noviembre

- Viernes 1 (Día de los Difuntos)

- Lunes 4 (Independencia de Cuenca)



Diciembre*

- Miércoles 25 (Navidad)



*El Decreto 858 emitido por el entonces presidente Rafael Correa (28 de diciembre del 2015) establece que el lunes 30 y martes 31 de diciembre del 2019 no serán feriados nacionales, pero esos días habrá un puente vacacional para el sector público, que deberá ser recuperado. El sector privado deberá decidir si se acoge o no.





Calendario de feriados hasta el 2020