El Estado reconoce responsabilidad en caso de niña violada en las aulas de un colegio de Ecuador

El Estado ecuatoriano reconoció este martes 28 de enero del 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) su responsabilidad en el caso de Paola Guzmán Albarracín, víctima de abuso sexual de una autoridad de su colegio, que se suicidó a los 16 años.

María Fernanda Álvarez, directora de derechos humanos de la Procuraduría General de Ecuador, ofreció disculpas a la madre de la menor, Petita Albarracín, por las “acciones y omisiones del Estado” que permitieron los abusos de la menor y su muerte.



Paola Guzmán ingirió fósforo blanco para suicidarse el 12 de diciembre de 2002, tras dos años de ser víctima de violación a manos del vicerrector de su colegio en Guayaquil, Bolívar E.



Álvarez reconoció que un mal manejo del caso a cargo de la Fiscalía permitió que prescribiera el proceso penal contra Espín.



La menor comenzó a ser abusada sexualmente por el vicerrector a los 14 años, quien la habría contactado debido a su rendimiento escolar. Después de dos años quedó embarazada y el acusado la obligó a abortar, según el recuento del caso presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .



El médico del colegio solo accedió a practicarle el aborto a cambio de relaciones sexuales, agregó el recuento. Deprimida y afectada por estos hechos, la menor ingirió fósforo blanco cuando iba camino al centro educativo.

La madre de Paola Guzmán, Petita Albarracín (i), narró ante los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los hechos de violación sexual que la estudiante sufrió en un plantel público y que provocaron la muerte de la estudiante. Foto: Corte IDH



Al llegar a la institución, el personal la obligó a rezar en lugar de prestarle atención médica, y solo tres horas después permitieron que las compañeras llamaran a la madre de Paola para informarle de lo ocurrido.



La menor murió un día después en la unidad de terapia intensiva de una clínica privada. “El abuso que vivió mi hija lo sabían todos, lo sabía el rector, los profesores, las compañeras y no me dijeron nada”, reclamó Albarracín entre lágrimas.



Narró también sus infructuosos esfuerzos por buscar justicia. “Hice todo lo posible, fui a la Fiscalía, a la dirección de estudios, hubo mucha humillación, no me atendían, botaban los papeles”, se quejó.

Inicia Audiencia Pública del Caso Guzmán Albarracín y otros Vs. Ecuador. #133PeríodoCorteIDH #ProtegiendoDerechos pic.twitter.com/ubuM6oHrbe — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) January 28, 2020



Álvarez admitió que el Estado fue omiso en la investigación administrativa, en el proceso penal y en las acciones para impedir que este tipo de práctica se diera en un colegio público.



“Como representante del Estado ofrezco a la señora Petita las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola”, expresó Álvarez.



Albarracín pidió que “el Estado ecuatoriano debe limpiar el nombre de mi hija porque ella fue la víctima. Que pongan mano dura para que no pase lo que vivió mi hija y lo que he sufrido”.