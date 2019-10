Puentes de acceso a Guayas y Puerto Marítimo, con restricción de circulación

LEA TAMBIÉN

Siete son los puntos sensibles que ha considerado el Gobierno Nacional para restringir el tráfico vehicular y peatonal. Así lo dio a conocer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la noche de este martes 8 de octubre del 2019.

Junto a Romo estuvo el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y el secretario de Comunicación, Gabriel Arroba. Los puntos mencionados son Tres Bocas, Pascuales, Chorrillos, el Puerto Marítimo, el puente de la Unidad Nacional, Puente Alterno Norte y puente nuevo de Samborondón.



Mientras, en Quito la restricción será en los alrededores de los edificios que son sedes de las funciones del Estado. Por esta noche, la medida aplica únicamente para la capital de la República y la urbe porteña.



“¿Qué es lo que significa? Que las personas no van a poder transitar, los vehículos tampoco, no van a poder transitar por esas zonas”, explicó Romo. Esto regirá en los horarios restringidos en el decreto 888, es decir desde las 20:00 hasta las 05:00.



“Eso significa que es un impedimento de circulación (…) son zonas en las que se registraron hechos violentos el día de ayer, poder asegurar que no hayan grandes aglomeraciones y poder asegurar que no se produzcan enfrentamientos, tampoco desmanes”, añadió.

La ministra también fue consultada sobre el diálogo con los movimientos indígenas, aseguró que se están provocando todos los canales de diálogo posibles. “Durante el fin de semana varios ministros se trasladaron hacia la Sierra centro para tener esos canales de diálogos abiertos, esos canales permanecen abiertos”.



Agregó que ayer la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el sistema de Naciones Unidas, distintas universidades, gobiernos seccionales, entre otras organizaciones de la sociedad civil, se han ofrecido como mediadoras para lograr un proceso de diálogo.



“En este mismo momento Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal han trabajado todo el día para lograr los primeros acercamientos respecto de las posturas del Gobierno y de las organizaciones indígenas”.



Sobre quienes han generado caos, dijo que hay varios componentes. Uno de ellos, es que hay un intento político desestabilizador que “tiene nombre y apellido”, que son los seguidores del expresidente Rafael Correa.

“Ellos tienen una agenda de caotizar el país, están identificados y respecto a ellos hay que actuar con la Ley”. Recordó que el asambleísta correísta Yoffre Poma fue detenido por intentar tomarse un pozo petrolero en Sucumbíos. “Con ellos hay que actuar frente a la Ley, la invocaremos cuando corresponda”.



Por actos vandálicos, Romo afirmó que hay 129 personas judicializadas y que hay otros ciudadanos aprehendidos en los últimos minutos, entre ellos algunos como resultado de la incursión violenta en la Asamblea nacional.