Ecuador plantea en ParlAmericas urgencia de políticas similares de migración

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, Elizabeth Cabezas, adelantó que planteará en la decimoquinta edición de ParlAmericas, la necesidad de que los países del continente consensúen políticas similares respecto a los desafíos que plantea la migración.

"El Ecuador tiene un modelo de Ley de Movilidad Humana que es pionera en varios de los países sudamericanos, en el sentido de los derechos que tienen los migrantes y habla por primera vez de lo que es la ciudadanía universal", destacó el martes 11 de septiembre Cabezas en declaraciones a Efe en Victoria, ciudad del oeste canadiense, donde el miércoles pronunciará un discurso sobre legislación y políticas de integración.



La presidenta del Legislativo ecuatoriano subrayó que la mencionada Ley de Movilidad, que entró en vigor en enero de 2017, incluye "un concepto innovador que implica la posibilidad de que todos los ciudadanos de los distintos países sean tratados con igualdad de oportunidades".



Y sostuvo que era "extremadamente importante" comentar el modelo de Ecuador en esta materia con los otros países y al mismo tiempo "buscar un tratamiento igualitario de las condiciones de los ecuatorianos en otros países, así como la que los extranjeros tendrán en nuestro país en el momento en que sean acogidos".



Avanzó que la participación de su país en los debates de este organismo multilateral creado en 2001 responde a que no puede quedarse al margen de los temas que son analizados, "sobre todo el tema de las migraciones" y el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos a toda la región.



"No solamente el Ecuador ha sido un país que ha enviado ciudadanos ecuatorianos a otros países, sino que hora somos parte de esta ola de migración de parte de Venezuela a varios de los países justamente de Sudamérica", subrayó.



Calificó el fenómeno como "un tema muy complejo que ya está calificado como una crisis humanitaria por el desplazamiento masivo de más de dos millones de venezolanos a varios de los países de Latinoamérica".



Y abogó porque los países puedan formular y encontrar soluciones integrales y regionales sobre la cuestión encaminadas no solo a proporcionar bienestar a los desplazados, sino a que también compartan corresponsabilidades en los territorios en los que son recibidos.



"Tenemos una posibilidad de reunirnos entre los parlamentarios para tratar leyes similares, parecidas que nos den condiciones igualitarias de tratamiento en los distintos países en donde esta migración es importante", concluyó Cabezas.



En la cita participan 72 parlamentarios de 26 países, más de la mitad de ellos latinoamericanos, entre los que se cuentan Bolivia, con una delegación de siete legisladores; Ecuador y Guatemala, con cuatro; Chile, Perú y El Salvador, con tres cada uno, mientras que el resto cuenta con un delegado a excepción de Brasil y Uruguay, que en esta ocasión no enviaron representantes.



"Se trata de una importante red abierta en cuanto a los principios democráticos", manifestó a Efe al inicio de los debates Robert Nault, diputado de Canadá y vicepresidente de ParlAmericas.



La reunión, que se inició el lunes 10 de septiembre con encuentros preparatorios concluye el miércoles 12 de septiembre y está auspiciada por el Parlamento de Canadá y a la misma asisten, además de los parlamentarios, representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil.



Durante la reunión de Victoria también se elegirá una serie de cargos del Consejo de ParlAmericas, entre ellos el de la Vicepresidencia de la institución, a cuya candidatura se presentó la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Cabezas.



ParlAmericas es una institución que promueve la diplomacia parlamentaria entre los países del continente americano y que está compuesta por 35 legislaturas nacionales.