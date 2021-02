Ecuador entró a la puja por las vacunas contra el covid-19 desde julio del 2020

La vacuna contra el covid-19 -reconocida como bien público global por autoridades sanitarias mundiales- es un producto escaso. A Ecuador han llegado 24 570 dosis y se espera que mañana, 25 de febrero del 2021, arriben 17 500 más, de Pfizer. En abril, según el plan, se contaría con un lote de Covax (de la OMS).

Xavier Solórzano, viceministro de Salud, ya admitió dificultades en diciembre. “Las economías grandes nos han aplicado el peso, es cuestión de mercado. Como es un producto nuevo se hicieron compras anticipadas, quien tenía capacidad de poner el dinero por delante accedió a mayor cantidad y prioridad en la entrega”.



Israel, por ejemplo, ya ha vacunado a más de 4,4 millones de habitantes en dos meses. Chile llegó a cerca de 2,7 millones en 15 días.



En el país, las negociaciones técnicas y jurídicas con Pfizer-BioNtech arrancaron en septiembre pasado, con un acuerdo de confidencialidad.



En ese mes y en octubre, el Ministerio de Salud (MSP) y la farmacéutica negociaron condiciones técnicas, logísticas y financieras. El 17 de octubre firmaron otro documento. No era el definitivo, según los informes de la Cartera a los que accedió este Diario. Ese acuerdo recién se suscribió oficialmente el 30 de diciembre, tras la autorización de la Procuraduría General del Estado.



Al inicio se habló de 2 millones de fórmulas. Pero el 29 de enero, luego de una reunión entre el ministro Juan Carlos Zevallos y la regional de Pfizer, el cupo llegó a 6 millones.



AstraZeneca, de la U. de Oxford, es otro proveedor. Las conversaciones comenzaron en julio, pero el convenio de confidencialidad y de compraventa por anticipado se suscribió entre el 12 y 19 de octubre.



Se esperan 5 millones de dosis. Oficialmente se desconocen las fechas exactas de entrega. Se dice que desde mayo.



Ecuador además llegó a un acuerdo con Covax Facility, mecanismo global de la OMS, Gavi y otros. La carta de interés se remitió el 31 de agosto y el convenio se firmó el 17 de octubre, por 7,1 millones de dosis.



Así, el Gobierno busca adquirir 18 millones de dosis para inmunizar a 9 millones de habitantes (52% de la población).



El 21 de octubre, el titular de Salud añadió que también se han acercado a Novavax, Johnson &Johnson, Moderna, Covaxx, y a las chinas Sinovac, Sinopharm y Cansino.



Con Johnson&Johnson, Moderna y Covax hay negociaciones más avanzadas; están en proceso de revisión técnica y jurídica. Las conversaciones siguieron entre julio y septiembre. Con las restantes, aún se siguen afinando detalles.



Incluso hay acercamientos con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología Gamaleya, del Ministerio de Salud de Rusia, a cargo de Sputnik V y Gam-Covid-Vac.



El 10 de septiembre se contactaron con ellos; hubo un memorando de entendimiento. Pero esperan la autorización de FDA y la Unión Europea, también de Arcsa (local).



El ministro Zevallos se ha mostrado satisfecho de su gestión para traer vacunas. El 27 de enero, en un video, dijo que Ecuador, más allá de las limitaciones financieras y de competir con el mundo, ha estado entre los primeros en recibirlas.



Hace seis meses se desarrolló un plan de inmunización, señaló. “Tomé contacto con varias farmacéuticas. Me valí de los 16 años que trabajé con el CDC de EE.UU. y de colegas y contactos en desastres sanitarios”. Ese día también admitió haber inoculado a su madre.



En total, el Gobierno invertirá USD 200 millones para las fórmulas en fases cerradas y en negociación y finiquito con otras. Este Diario ha pedido información sobre los avances en el plan y otros temas sanitarios, desde diciembre, y no ha obtenido respuestas.



Para el médico Fernando Sempértegui, rector de la U. Central, es necesario saber qué gestiones ha hecho el Gobierno. Y despojarse de prejuicios y examinar otras opciones, como las rusas. Hay que pensar, dice, en el costo-beneficio, en términos de vidas humanas.



Claire Muslin, epidemiólogo, y Esteban Ortiz, salubrista de la UDLA, coinciden en la necesidad de acelerar la administración de dosis, en especial a personal de salud y a los adultos mayores. “En Francia se inició la inmunización con tres vacunas de laboratorios diferentes”, señala Muslin.



Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, concuerda en que Ecuador se demoró en concretar las negociaciones con farmacéuticas. Esperan las dosis para la reactivación de la economía.



En contexto



Según el Plan Vacunarse, hasta octubre se planea inmunizar a 9 millones de ecuatorianos mayores de edad (52% de pobladores). Hasta la cuarta semana de abril, dijo el Primer Mandatario, el país contará con 355 870 dosis de la farmacéutica Pfizer.