Nuevos mecanismos para devengar becas ya rigen en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pasantías, voluntariados, redacción de artículos académicos y emprendimientos son algunas de las opciones de compensación que tiene un becario al retornar al país. Las nuevas normas se fijaron en el Reglamento General de Becas y Ayudas Económicas.

El documento, que se expidió el 25 de julio, se elaboró tras las constantes quejas de los jóvenes. Entre ellas, la falta de agilidad en los trámites y las dificultades para compensar los estudios en el extranjero.



En el contrato que firma un adjudicatario se fijan reglas. El becario tiene que devengar con trabajo en el país el doble del tiempo que dura su fase de estudios en el exterior.



Darío Rivadeneira, quiteño de 34 años, obtuvo una beca para estudiar una maestría en Gestión de Emergencias, en la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Allá estuvo dos años y aprendió, entre otras cosas, a elaborar planes de urgencias y contingencia.



Cuando volvió al Ecuador, en septiembre del 2015, obtuvo trabajo de inmediato. Pero el cargo duró un año y dos meses y luego no volvió a encontrar empleo en su especialidad.



Para cumplir con su período de compensación tuvo que buscar trabajo “de lo que sea”. Así que dio clases de inglés y ganó el salario básico. “Lo importante era saldar la deuda”.



Entre el 2009 y octubre del 2018 han retornado al país 8 458 becarios. El 77% está en el período de compensación. Muchos de ellos, 2 199, se insertaron en el sector de la educación superior, como docentes. Les siguen 1 692 profesionales que se vincu­laron al área de la salud y 1 522, a educación e institutos públicos de investigación.



Los datos nacionales fueron proporcionados por el Instituto de Fomento del Talento Humano (IFTH), entidad que se hizo cargo de la administración de becas y ayudas económicas tras el reglamento.



Con el objetivo de facilitar el proceso de compensación de las becas, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) y el IFTH han realizado una serie de acciones y estrategias.



Flexibilizar los mecanismos para devengar la beca es una. En el artículo 44 del reglamento se detalla que se aceptarán: pasantías y prácticas, voluntariado, ayudantías, participación en proyectos de investigación, publicación de artículos académicos, emprendimientos o actividades económicas con componentes de transferencia de conocimiento.



Además, se abrió la posibilidad de que la compensación se haga desde el exterior.



Karla Rodríguez, una cuencana de 28 años, es la presidenta de la recién conformada Asociación de Becarios Retornados de Ecuador (Abrec). La organización se presentó el viernes pasado, 16 de noviembre. Para ella, los ajustes para la compensación y el reglamento son un triunfo.



Para responder a otra demanda: evitar la pérdida de documentos en la Senescyt, se estableció el uso directo de la plataforma Pusak, para ingresar la información y hacer trámites digitales. Hay un formulario de compensación en línea, disponible toda la semana y las 24 horas del día. Y se ha prohibido la duplicidad de pedidos de documentos entregados previamente.



Karla estudió del 2013 al 2015 una maestría en Desarrollo Rural en cuatro países: Bélgica, Alemania, Holanda y República Checa. Adquirió nuevos conocimientos, hizo contactos para exportar productos ecuatorianos y belgas.



“Quería comerme el mundo”, comentó. Pero la realidad fue diferente al volver a Ecuador. No encontró trabajo.



Preocupada, decidió contar su caso en redes sociales y vio que no era la única. Es así como se formó la asociación, cuyo objetivo es promover la gestión, transferencia de conocimientos y mejorar condiciones de empleabilidad para los jóvenes que vuelven.



Presupuesto para becas



En la Pro forma del Presupuesto General del Estado, que se discute en la Asamblea Nacional, se reduce el monto asignado para becas y ayudas económicas para el 2019.



Pasará de USD 15,9 millones, codificado hasta septiembre de este año, a USD 10,8 millones para el próximo. Es decir, USD 5 millones menos.



Según el IFTH, hasta octubre de este año se han otorgado 21 277 becas para estudios en el exterior. En el Plan Nacional de Desarrollo hay ajustes para la entrega de becas. Se prioriza a las familias que reciben bonos, con discapacidad, madres solteras, etc.



En contexto



De 1995 al 2006 hubo menos de 300 becados en el país. En la década anterior hubo un impulso. Entre el 2007 y el 2016 fueron alrededor de 20 000 los becarios. Por cada joven que estudia becado en el exterior, la inversión estatal alcanza los USD 150 000.