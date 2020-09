Gobierno del Ecuador reconoce limitaciones para el procesamiento de pruebas de coronavirus 

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Ecuador dijo este miércoles 9 de septiembre del 2020 que enfrenta problemas para el procesamiento de muestras de coronavirus por la falta de reactivos y la capacidad de los laboratorios y reconoció que las pruebas han sido tomadas de manera segmentada entre la población.

Ecuador, con unos 17,5 millones de habitantes, ha tomado hasta el momento cerca de 340 000 muestras para pruebas PCR a nivel nacional, según datos oficiales. El país registra más de 112 000 contagios y suma 6 924 muertes confirmadas por covid-19 y otros 3 777 fallecidos son "probables de la enfermedad".



"Hay limitaciones, las limitaciones son la disponibilidad de los reactivos y la capacidad de cada uno de los centros para el procesamiento de las muestras", dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, a periodistas.



"Los test los hemos manejado no de manera abierta para toda la población, no hemos hechos test masivos de PCR para detectar el virus, los hemos hecho de manera segmentada, de manera inteligente o segmentación inteligente", agregó.



En Ecuador más de 20 laboratorios, incluidos universidades y centros privados, han sido autorizados para el procesamiento de pruebas, dijo Zevallos, al señalar que están buscando cooperación internacional sobre el tema.



El funcionario afirmó además que la cantidad de contagios "está bajo control" en Quito, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia del país, a días de que el Gobierno levante importantes restricciones impuestas para contener la propagación del virus.



Desde la próxima semana, el 12 de septiembre del 2020, terminará el estado de excepción impuesto por el presidente Lenín Moreno desde mediados de marzo, que le permitía decretar un toque de queda, prohibir reuniones masivas públicas y privadas y restringir la movilidad de las personas en toda la nación sudamericana.



"La pandemia no ha terminado, el estado de excepción terminará el día domingo, pero la responsabilidad de seguir conteniendo este contagio es responsabilidad de cada uno de nosotros", concluyó el ministro.



Las autoridades han dicho que aún mantendrán varias medidas para contener la propagación del virus.