Las restricciones que se aplicarán durante los festejos de diciembre en varias ciudades de Ecuador

Restricción vehicular, prohibición para quemar o vender monigotes, y la venta de bebidas alcohólicas, entre otras medidas, estarán vigentes en varias ciudades con el fin de evitar contagios con el virus por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Las medidas fueron aprobadas en las últimas reuniones de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) de varios cantones. En otras localidades se realiza el análisis de las medidas de control.



Algunas de las medidas en las ciudades:



Guayaquil (Guayas): Más controles en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo donde se realizan pruebas aleatorias a los pasajeros y solo puede ingresar una persona para recibir o despedir a los viajeros. También se controlará la Bahía. Los hoteles y otros sitios para eventos pueden atender con un aforo del 30% hasta las 23:00.



El consumo de licor está prohibido en la vía pública. Los bares y discotecas seguirán cerrados. El aforo para los restobares es del 50%. La exhibición de monigotes gigantes no se realizará. En la calle 6 de Marzo solo se permitirá la venta de años viejos; el expendio de petardos y fuegos artificiales será en otro sector.



Ibarra (Imbabura): Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas durante el 24, 25 y 31 de diciembre del 2020 y 1 de enero del 2021. En esos días no podrán abrir los bares, discotecas, cantinas, karaokes, centros de tolerancia, salas de recepción, billares y galleras.



No se pueden realizar actividades sociales masivas, como ferias, desfiles y encuentros. Está prohibido el cierre de calles para celebraciones populares En fin de año no se pueden ocupar los espacios públicos, ni obstaculizar el tránsito. La quema de monigotes solo se permite en un ambiente familiar y acogiendo las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos.

Ambato (Tungurahua): Se aplicará restricción vehicular para autos particulares desde las 21:00 hasta las 05:00. Están prohibidos los Pases del Niño, la venta y quema de los monigotes, la realización de programas barriales y ferias navideñas en espacios públicos y privados.



También está restringida la venta de bebidas alcohólicas en las licoreras o tiendas de abarrotes. Bares, karaokes y discotecas solo podrán atender de 16:00 a 22:00 y no podrán abrir el 24, 25, 26 y 31 de diciembre del 2020, y 1 y 2 de enero del 2021. Solo hay 38 bares autorizados.



Riobamba (Chimborazo): Los Pases del Niño, reuniones navideñas y celebraciones de fin de año estarán prohibidas en diciembre y enero. El Municipio incrementará los operativos en los sitios de alta concurrencia. Además, se vigilará que no haya venta de alcohol desde las 20:00 y que se cumpla la ordenanza que sanciona a las personas que consumen alcohol en espacios públicos.



Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante (Imbabura): Están suspendidos los programas por fin de año. En Atuntaqui, por ejemplo, la Fiesta Popular de Inocentes y Fin de Año no será presencial, sino virtual.



Baños de Agua Santa (Tungurahua): Los bares, discotecas, karaokes, centros nocturnos, peñas, salas de reuniones no podrán abrir el 31 de diciembre del 2020 y el 1 y 2 de enero del 2021. Están prohibidas, hasta el 6 de enero, las fiestas temáticas, Pases del Niño, novenas en espacios públicos, bailes y otros programas.



No están autorizados la venta y consumo de bebidas alcohólicas el 31 de diciembre, 1 y 2 de enero en tiendas, supermercados, micromercados, restaurantes, hoteles, hostales y hosterías.

Pedernales y Sucre (Manabí): En Pedernales, el 24 de diciembre no podrán circular los vehículos con placas que terminan en número par; el 25 de diciembre, no transitarán los impares. El 31 de diciembre no circularán los pares y el 1 de enero del 2021, los impares. La restricción empezará a las 08:00 y terminará a las 22:00.



Las playas estarán habilitadas de 10:00 a 17:00 en este mes. Para los feriados de Navidad y Año Nuevo también se restringió el consumo de bebidas alcohólicas en espacios y vías públicas. Están prohibidos los bailes, agasajos, novenas, ferias comerciales, Pases del Niño, entre otros. También los concursos de viudas y monigotes y la quema de los mismos.



En Sucre, los eventos pueden hacerse con un aforo máximo de 25 personas hasta el 6 de enero. Las playas estarán abiertas de 06:00 a 18:00. Los bares, discotecas, centros de tolerancia y galleras están cerrados.



Manta: En Manta, el COE prohibió las actividades navideñas; por eso, este año no se colocarán los adornos en la ciudad, para evitar que las personas se concentren a tomarse fotos. El alcalde Agustín Intriago dijo que las siete playas están habilitadas de 05:00 a 15:00, pero para el feriado de Navidad se hará un análisis de los casos y de ahí se tomarán medidas.

Portoviejo: Está prohibida la circulación de buses intracantonales, que tengan un aforo mayor al 50% de su capacidad y que los pasajeros no porten mascarillas. También está prohibida la venta de bebidas alcohólicas y la música en vivo en restaurantes, centros de eventos y hoteles. El expendio de licor se podrá hacer desde las 19:00, de lunes a jueves. Mientras que de viernes a domingo no podrán hacerlo. Las reuniones sociales, velorios y sepelios solo podrán realizarse con máximo 10 personas.



Están prohibidos los programas navideños en centros comerciales, centros infantiles, supermercados y espacios públicos y privados.



Las procesiones y novenas no se podrán realizar de forma física. Las actividades religiosas – como misas- podrán realizarse solo con 25 personas en iglesias o templos.



Chone (Manabí): Las novenas solo podrán realizarse con el 50% de la capacidad del local o espacio en el que se realice. Los eventos religiosos y las romerías no estarán permitidos. No se autorizaron los mítines políticos, agasajos navideños, fiestas de fin de año ni la quema de monigotes. Los centros de tolerancia permanecerán cerrados en diciembre y la venta de licor está prohibida de viernes a domingo.



Atacames (Esmeraldas): Desde el 21 de diciembre se aplicará la ordenanza que regula el comercio itinerante, que prohíbe la instalación de carpas y parasoles para grupos de personas y el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad dentro de las zonas de playa. El uso de carpas también está prohibido para los hoteles, departamentos y personas particulares. Además, no se harán actividades deportivas, masajes, tatuajes, trenzas, que impliquen contacto físico.