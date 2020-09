Tres ciudades aledañas a Guayaquil ganan más votantes para el 2021

LEA TAMBIÉN

El mapa electoral en la provincia del Guayas se modificó en 19 años. Datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) demuestran que Guayaquil tiene un menor peso en el padrón de la provincia más poblada de Ecuador; los otros 24 cantones, en cambio, tienen una mayor incidencia a la hora de votar.

Así, desde el 2002 Guayaquil pasó de tener el 68% de votantes de Guayas al 63%. Son tres cantones que ganaron ese espacio, debido al crecimiento en el número de personas que dejaron Guayaquil como lugar de residencia y pasaron a Durán, Samborondón y Daule, a pesar de que muchos continúan trabajando en la capital de Guayas.



La migración de guayaquileños se ha focalizado en las parroquias La Aurora (Daule), La Puntilla (Samborondón) y en el norte de Durán. Las dos primeras concentran amplias urbanizaciones y conjuntos residenciales cerrados.



Incluso, para las presidenciales próximas la capital guayasense fue desplazada, por primera vez desde el regreso a la democracia, a un segundo lugar en el escalafón de los 221 cantones de Ecuador en número de electores: Quito pasó a liderar el listado con una diferencia de 1 303 votantes.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, sostuvo que hay un cambio demográfico dentro de Guayas, que se acentuó en la última década. Explicó que el Puerto Principal tiene límites naturales que han detenido su crecimiento urbano.



“En el sur -dice Pita- tiene el Puerto, por el norte el río, por el noroeste están las reservas naturales, entonces hubo un crecimiento demográfico hacia Durán, Samborondón y Daule, ese es el impacto que se produce en la ciudad de Guayaquil; ese fenómeno no ocurre en Quito, porque el crecimiento se está dando en las parroquias que pertenecen al propio cantón”.

La Unidad Educativa Delta, en Daule, se habilitó como recinto para 4 200 electores. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



En los próximos comicios generales, los guayasenses escogerán a 20 legisladores en cuatro circunscripciones en donde predomina la población rural, y que tiene diferentes expectativas comparándolas con el ­Puerto Principal, como la agricultura, créditos bancarios productivos y que se respeten los precios oficiales de productos como el arroz o el banano, entre otros.



Las zonas 1 y 2 concentran exclusivamente a barrios guayaquileños; la tres mezcla a parroquias de la urbe porteña, Durán, Playas y Samborondón; y la 4, a Daule y a los otros 20 cantones de la provincia.



En las elecciones presidenciales del 2017, la circunscripción 4 otorgó tres legisladores a AP, uno a Creo y uno al PSC. En el 2013, asignó todos los escaños a la lista 35.



Para el alcalde duraneño, Dalton Narváez, su jurisdicción atrae a ciudadanos de todo el país. Por ejemplo, el crecimiento se está dando hacia el sector conocido como ‘288 hectáreas’ o Barrio Nuevo Durán, en la zona norte de El Recreo. Ahí las viviendas son de construcción mixta, no hay agua potable y los accesos están sin asfaltar.



Otro de los polos ha sido el desarrollo industrial. Según cifras del Banco Central del Ecuador, este cantón se ubica tercero en ese ramo, detrás del Puerto Principal y Quito.



En La Aurora (Daule), en cambio, el crecimiento inmobiliario es para población de clase media. El alcalde Wilson Cañizares dijo que hace una década la población de la localidad era de 3 000 habitantes; hoy estima que son 100 000.



Por ejemplo, a la altura de la urbanización La Joya hay un gran movimiento de tráfico vehicular y de personas en las horas pico. Decenas habitan en los conjuntos cerrados, con comercios cercanos, pero laboran en la urbe porteña. Un escenario similar ocurre en la vecina La Puntilla, de Samborondón, en donde habita gente de clase media y alta.



Para Anunziatta Valdez, experta en temas de participación, se está tejiendo el concepto del Gran Guayaquil, pues es un conglomerado de poblaciones separado por divisiones políticas. Cree que este vertiginoso crecimiento obliga a los distintos candidatos a presentar propuestas en función de una nueva realidad.



No obstante, cree que a pesar del mayor peso electoral en los cantones limítrofes, no cambia la influencia política, pues Guayaquil ejerce una directriz. “Por eso en las seccionales pasadas vimos que los candidatos del Partido Social Cristiano, en las distintas jurisdicciones, estaban acompañados por el rostro de Jaime Nebot”, indicó la experta.



En tanto, el Municipio de Guayaquil reconoce que hoy existe un gran conglomerado, por lo que se desarrollan varias obras de conexión vial. Entre ellas la Aerovía, que unirá a la urbe porteña con Durán; y los nuevos puentes que van desde el norte del Puerto Principal hacia La Puntilla y La Aurora.



Vicente Taiano, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), explicó días atrás que la nueva modalidad de transporte aerosuspendido estaría lista en diciembre.



Desde junio, en el sistema se retomaron los trabajos y con ello las pruebas de las cabinas que circularán desde Durán hasta la parada 4 Mosqueteros, frente al