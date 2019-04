Duque dice que su interés con exguerrilleros de FARC es la reincorporación

LEA TAMBIÉN

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este jueves 4 de abril del 2019, que lo que le interesa a él y a su Gobierno es que el proceso de reincorporación de los exguerrilleros de las FARC sea exitoso.

"Respeto la orientación política que puedan tener la comunidad y los excombatientes. A mí me tiene sin cuidado la militancia en un partido; a mí lo que me interesa es el bienestar (de la comunidad y de los excombatientes)", aseguró Duque en un acto con desmovilizados.



Por eso, aseguró que él saca "la conversación del plano político", para concentrarse en el desarrollo que es lo que considera que "corresponde”.

En este sentido, resaltó que lo que a él y a su Gobierno les interesa “es que en este trabajo seamos exitosos”, por el bienestar del proceso de reincorporación de los excombatientes.



“Este Gobierno tiene un gran compromiso con las comunidades que están en la reincorporación. Aquí, en Colombia, para este Gobierno, no existe esa falsa división de amigos y enemigos de la paz que, por años, utilizaron para exacerbar odios con propósitos electorales; aquí estamos realmente comprometidos en hacer esto”, enfatizó el mandatario.



Finalmente, destacó que en los ocho meses de su Gobierno es la tercera vez que visita un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y que dialoga de frente con los excombatientes, para conocer de cerca sus inquietudes y necesidades.



La reunión la sostuvo en el ETCR ubicado en la vereda (aldea) La Fila, que forma parte del municipio de Icononzo, en el departamento del Tolima (centro).



A la misma acudieron representantes de los 285 excombatientes que permanecen en ese punto en el que también dejaron las armas e iniciaron su proceso de reincorporación.



Tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC, cerca de 7 000 miembros de esa hoy desmovilizada guerrilla dejaron las armas e iniciaron el proceso de reincorporación.



Entre los problemas que han tenido que afrontar en su camino tras dejar las armas está la falta de oportunidades para ganarse la vida, así como la tentación de los grupos disidentes, volcados esencialmente en el narcotráfico, que intentan seducirles.