Donald Trump cancela la 'gran' convención republicana de Florida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 23 de julio del 2020 la cancelación de la “gran” convención republicana que iba a celebrarse en Jacksonville, Florida, a finales de agosto por la crisis del coronavirus que golpea fuerte a este estado clave para las elecciones de noviembre.

“Este momento no era el apropiado, no estaba bien por lo que está ocurriendo recientemente, el alza (de casos) en Florida. No es el momento de albergar una gran convención de este tipo”, afirmó el mandatario.



Trump explicó a los periodistas que su principal preocupación fue la “seguridad”. “Yo le dije a mi equipo que es el momento de cancelar la parte de Jacksonville, Florida, de la convención republicana”, explicó.



El mandatario agregó que es importante “ser cuidadosos” y también “dar un ejemplo”, aunque indicó que se mantendrán algunos eventos de la convención en algún formato online.



También especificó que los delegados republicanos que van a investirlo candidato del partido para enfrentar al demócrata Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca se van a reunir en Carolina del Norte en una reunión “ razonable”.



El Departamento de Salud de Florida reportó este jueves 10 249 nuevos casos y 173 muertos por coronavirus, un récord diario en este estado del sureste de Estados Unidos, que lleva casi tres semanas sumando más de 10 000 contagios por día.