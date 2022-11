Docentes intentaron impedir que niño ingrese a escuela de Durán por uniforme

Imagen referencial. Un niño fue impedido de ingresar a un centro educativo de Durán por no vestir el uniforme completo. Foto: Freepik

Redacción Elcomercio.com

Un padre de familia denunció que uno de sus hijos fue impedido de ingresar a un centro educativo de Durán por no contar con el uniforme completo.

Según un reporte televisivo de TC Televisión, el padre de familia afectado detalló que los maestros de dicha institución no permitieron el ingreso de su hijo debido a que no vestía el uniforme completo.

“Que no podía entrar por que no tenía el uniforme completo. Dije que le bajen puntos por eso, pero que no impidan el ingreso a la institución”, explicó.

Desde la institución no se ha emitido una comunicación oficial sobre el hecho. El Ministerio de Educación tampoco ha emitido un pronunciamiento sobre este caso.

En imágenes grabadas por el padre de familia se observa el momento en el que los niños se encuentran en la puerta de ingreso del plantel y las autoridades tratan de impedir que uno de los menores ingrese por no vestir el uniforme completo.

También se escucha un comentario sobre el aspecto físico de uno de los niños, por no estar peinado el cabello.

